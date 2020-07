Phản cảm ở giải hạng Nhất: Cầu thủ sút thẳng vào cabin của HLV, HLV bóp cổ cầu thủ

Tối 7/7 đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà CLB Phố Hiến và CLB An Giang thuộc khuôn khổ vòng 6 giải hạng Nhất quốc gia 2020.



Hai đội đã chơi cống hiến và trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà Hai đội đã chơi cống hiến và trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà Hưng Yên . Hai bàn thắng của Phố Hiến được ghi bởi Phạm Duy Lam (phút thứ 45) và Trần Văn Trung (phút thứ 59). Bàn thắng duy nhất của đội bóng Tây Nam Bộ được ghi ở phút thứ 35 bởi công của cầu thủ Hà Kiên Cường.

HLV Phố Hiến Hứa Hiển Vinh bóp cổ cầu thủ

Trận đấu sẽ chẳng có gì đáng bàn cãi nếu như ở những phút bù giờ cuối cùng không xảy ra tình huống xô xát giữa HLV Hứa Hiển Vinh của CLB Phố Hiện và một cầu thủ An Giang.

Cụ thể, trong lúc chuẩn bị thực hiện quả ném biên, cầu thủ Võ Văn Huy của An Giang đã đá bóng thẳng về phía cabin của ban huấn luyện Phố Hiến với lực rất mạnh. Đây có thể được coi là hành vi mang tính xúc phạm đối với HLV và các cầu thủ đội nhà.

Chính vì vậy HLV Hứa Hiển Vinh đã không giữ được bình tĩnh và lao tới bóp cổ cầu thủ Võ Văn Huy. Ngay lập tức, các cầu thủ Phố Hiến cũng xông vào điểm nóng và "chất vấn" cầu thủ mang áo số 54 của An Giang.

Cả cầu thủ và HLV đều phải nhận thẻ vàng của trọng tài sau tình huống này

Sau hành động phi thể thao này, Võ Văn Huy của CLB An Giang phải nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu, đồng nghĩa với thẻ đỏ và bị buộc rời sân. HLV Hứa Hiền Vinh cũng bị phạt thẻ vàng vì hành động lao vào phản ứng với cầu thủ đội bạn.

Hình ảnh xô xát giữa HLV và các cầu thủ trong trận CLB Phố Hiến vs CLB An Giang. Nguồn: VTV cab, Next Sport

Được biết, sau trận đấu, Phố Hiến có thêm 3 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau vòng 6 giải hạng Nhất Quốc gia - LS 2020.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ