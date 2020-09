HLV Suboi đụng độ váy mới với Lisa (BLACKPINK): Thần thái một chín một mười, khó phân thắng bại

Trong hình ảnh hé lộ về tập tiếp theo của "Rap Việt" , hình ảnh dàn giám khảo diện cây đồ mới, trút bỏ trang phục diện suốt... 6 tuần qua khiến khán giả không khỏi hứng thú. Đặc biệt là HLV Suboi "đổi gió" với phong cách cực mới mẻ không kín bưng từ trên xuống dưới như những tập đầu nữa. Nữ rapper diện mẫu váy yếm có phần dây đính đá tôn lên xương quai xanh. Cô chọn kiểu tóc buông xõa, để thẳng, đội mũ beret. Diện cả cây outfit toàn đồ đen, Suboi cool ngầu lạ và đến cả phụ kiện như đồng hồ và sơn móng tay cũng không thoát khỏi concept này.

Outfit mới lạ trong những tập tiếp theo của HLV Suboi Rap Việt.

Fan K-pop nhanh tay nhanh mắt nhận ra chiếc váy mà HLV Suboi lựa chọn có chút quen mắt vì trong bộ ảnh cách đây không lâu, nàng búp bê Thái Lisa cũng vừa diện mẫu váy hao hao. Thay vì phong cách cool ngầu thì Lisa diện váy cùng tất lưới cao cổ vô cùng sexy.

Suboi và Lisa bất ngờ diện "váy đôi".

Cùng diện kiểu váy giống nhau và chơi nguyên cả cây đen "tăm tối" nhưng hình ảnh và thần thái của Suboi và Lisa lại khác biệt hoàn toàn. Nếu Lisa mang cảm giác mong manh gợi cảm chuẩn nàng thơ thì Suboi lại có nét phá cách, vừa cool ngầu lại vừa cổ điển nhờ thêm thắt phụ kiện hay ho.

Xuyên suốt các tập đã chiếu và trailer mới của "Rap Việt" có thể thấy HLV rất chăm diện đồ đen và đã chơi là phải "quẩy" nguyên cây mới chất. Trong suốt 3 tập vừa qua của "Rap Việt", Suboi luôn gắn bó với thiết kế của nhà mốt Ambus với phần cánh tay dài, xỏ ngón phá cách. Diện mạo của cô càng thêm phần ấn tượng với những món phụ kiện như kính râm, thắt lưng hầm hố... Để tạo điểm nhấn, Suboi chọn boot trắng cao cổ gây ấn tượng với khán giả mỗi lần nữ HLV quyền lực đạp chân ga chọn thí sinh.

Outfit trong những tập đầu của Suboi.

Tuy nhiên diện mạo cũ này Suboi quá "kín cổng cao tường" và chiếc kính râm dường như khiến vị HLV trở nên lạnh lùng xa cách hơn. Bộ đồ trong tập mới này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả bởi một chút sexy khiến cho nữ HLV trở nên thu hút hơn rất nhiều. Chiếc mũ beret tạo nên một điểm nhấn đáng yêu cho tổng thể bộ trang phục.

Một mẫu outfit khác của Suboi được nhá hàng.

Bên cạnh mẫu váy yếm đụng độ Lisa thì được biết Suboi còn diện thêm 1 bộ cánh khác trong những tập sau. Bộ cánh này mang hơi hướng vintage với áo khoác cổ lông, khuyên tai tròn, vòng cổ ngọc trai. Và đương nhiên bộ cánh này của Suboi cũng lấy màu đen làm chủ đạo.

