Bàng hoàng phát hiện hạt hồng xiêm nằm trong phế quản cô gái gây ho suốt 27 năm

Nữ bệnh nhân cho biết đã khám và điều trị nhiều nơi nhưng không giảm, cảm thấy đau tức vùng dưới ngực phải kèm khó thở. Suốt 27 năm qua, chị Đ. thường xuyên bị ho tái phát, gần đây bệnh nặng thêm.



Kết quả chụp CT ngực của bệnh nhân cho thấy giãn phế quản và viêm thùy dưới phổi phải, có hình ảnh dị vật. Bệnh nhân được chỉ định nội soi phế quản thám sát ghi nhận niêm mạc phế quản nhiều giả mạc, có một dị vật nằm trọn lòng phế quản phân thùy dưới phổi phải bị che lấp bằng giả mạc và niêm mạc phù nề.

Hạt hồng xiêm được lấy ra khỏi phế quản bệnh nhân



Bác sĩ dùng kềm gắp dị vật nhưng chỉ lấy được một phần. Sau đó bệnh nhân được điều trị tích cực nội khoa nhằm giảm phù nề để nội soi lần 2 lấy trọn vẹn dị vật.



Bác sĩ Đặng Duy Thanh, khoa Nội hô hấp, cho biết chị Đ. là trường hợp đặc biệt khó khi nội soi vì thời gian dị vật nằm trong phế quản lâu, mô viêm phù nề và vị trí của dị vật rất sâu, lại nằm ngang trong lòng phế quản nên việc lấy ra rất khó. Nếu không cẩn thận, dị vật có thể gây rách phế quản, chảy máu ồ ạt, tràn khí trung thất gây tử vong.



Đến chiều 25/11, chị Đ. tỉnh, tiếp xúc tốt, hết đau tức ngực và đang được theo dõi, điều trị tại khoa Nội hô hấp.

Theo TS Cao Thị Mỹ Thúy, Trưởng khoa Nội hô hấp - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, dị vật đường thở là tai nạn sinh hoạt thường gặp và có thể gây tử vong hoặc di chứng nặng nề ở trẻ em, nhất là trẻ dưới 4 tuổi.



Để nhận biết dị vật đường thở ở cả người lớn và trẻ em có thể thông qua các dấu hiệu sau:



Đột ngột ho sặc sụa, khò khè, khó thở (còn gọi là hội chứng xâm nhập). Tuy nhiên, hội chứng này có thể không có ở 12-25% trường hợp mắc phải.



Khi bệnh nhân có ho kéo dài, nhiễm trùng phổi tái đi tái lại, hít sặc khi ăn uống nên báo với bác sĩ để được nội soi kiểm tra tìm dị vật.

