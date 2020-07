Hồ Gia Hùng: Từ một 'mẩu' của HKT tới cuộc sống túng quẫn nợ nần, từng có ý định tự tử

Hồ Gia Hùng HKT là ai?

Được thành lập năm 2005, nhóm HKT khi ấy gồm 3 thành viên là Lý Tuấn Kiệt, TiTi và Hồ Gia Hùng. Thời điểm đó, HKT trở thành một trong những nhóm nhạc gây tranh cãi nhất khi đi theo phong cách màu mè, tạo hình quái dị. Bên cạnh đó, giọng hát và các ca khúc của nhóm cũng thường xuyên bị mọi người la ó, gắn cho cái mác 'thảm họa âm nhạc'.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, HKT vẫn là cái tên hot khi đó, được nhiều giới trẻ yêu thích và là cái tên rất được lòng khán giả tỉnh, đặc biệt là thị trường miền Tây. HKT trở thành cái tên ăn khách trong các show diễn hội chợ, được nhiều người chào đón. Hồ Gia Hùng khi còn trong nhóm HKT. Trong đó, thành viên Hồ Gia Hùng là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm HKT. Hồ Gia Hùng HKT sinh năm 1993 tại An Giang nhưng sinh sống và làm việc chủ yếu ở TP. HCM. Nam ca sĩ có tên thật là Hồ Chí Hùng, nickname Kendy. Hồ Gia Hùng được đánh giá là thành viên sở hữu giọng hát nội lực, ngoại hình sáng cùng những bước nhảy điêu luyện.



Sau đó vài năm, Hồ Gia Hùng rời nhóm HKT. Khi đó, anh và bạn gái còn rất hạnh phúc, cả 2 cùng nhau mở cửa hàng ăn uống và kinh doanh thời trang. Cuộc sống tưởng chừng sẽ thuận lợi nhưng Hồ Gia Hùng HKT lại phải đối mặt liên tiếp với nhiều biến cố trong cuộc đời.

Mở quán bún đậu, 2 lần tai nạn và suýt tự tử vì nợ nần

Sau khi nhóm tan rã, cả 3 thành viên của nhóm đề bắt đầu con đường riêng. Nếu như TiTi HKT sớm thành công trên con đường kinh doanh và có cuộc sống dư dả, thành viên Lý Tuấn Kiệt yên ổn với những kế hoạch riêng thì Hồ Gia Hùng lại chật vật hơn rất nhiều.



Sau khi rời nhóm, Hồ Gia Hùng về quê mở quán bún đậu mắm tôm và nhận giao đồ ăn ở nhà. Theo nam ca sĩ, anh từng trải qua quãng thời gian không có đủ tiền để ăn mì gói, phải nhịn đói vì không có việc làm, chán nản đến mức nghĩ đến việc tự tử.

Khi rời nhóm, Hồ Gia Hùng bị tai nạn và phải nằm viện 2 tháng. Khi đó, nam ca sĩ bị gãy quai hàm nên phải mổ ghép lại, tốn kém rất nhiều tiền. Đến lúc này anh mới biết bản thân không có tiền mà thậm chí,



Hồ Gia Hùng từng chia sẻ trên Vietnamnet rằng: "Hơn 10 năm đi hát, chấp nhận sống xa gia đình và chỉ lo kiếm tiền với mong muốn cải thiện cuộc sống gia đình, khoảnh khắc tai nạn ập tới, lại là lúc nghe tin mình "trắng tay". Cũng vì tính cách của ba không thể thay đổi, nợ nần chồng chất, điều đó đã tác động mạnh đến quyết định rời nhóm, không để liên lụy đến mọi người xung quanh mình". Nam ca sĩ tuyệt vọng khi nhớ lại những năm tháng đen tối nhất trong cuộc đời mình.

Trở lại con đường âm nhạc, tố TiTi hẹn hò với Nhật Kim Anh

Sau một thời gian dài 'ở ẩn', Hồ Gia Hùng quyết định trở lại con đường âm nhạc bằng sản phẩm solo đầu tay. Tuy nhiên, rất khó khăn để anh có thể lấy được sự ghi nhận của đông đảo khán giả, thế nên sự nghiệp cho đến nay vẫn không mấy khởi sắc.

Thời điểm hiện tại, Hồ Gia Hùng chủ yếu diễn tại các khu chợ, sân bóng, bến xe, các ngã ba và ngã tư đường tại các tỉnh miền Tây. Thậm chí, trong buổi livestream gần đây, Hồ Gia Hùng không ngần ngại thẳng thắn bày tỏ rằng, hiện tại anh đang đi "ăn xin" các show diễn, để được đứng trên sân khấu phục vụ mọi người.

Hồ Gia Hùng quay trở lại với âm nhạc nhưng chưa ghi được nhiều dấu ấn.





Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của anh cũng vui vẻ, thoải mái hơn trước. Năm 2019, Hồ Gia Hùng tiết lộ được mẹ nuôi cho một miếng đất và anh đang cố gắng tiết kiệm tiền để xây nhà đón ba lên ở cùng thì ông bất ngờ bị tai biến, liệt nửa người, phải nằm bệnh viện điều trị từ đó cho đến tận bây giờ.

Mới đây vào ngày 26/7/2020, Hồ Gia Hùng bất ngờ livestream và tố TiTi (HKT) bỏ vợ bỏ con để cặp kè với Nhật Kim Anh. Nhật Kim Anh cũng lên tiếng phủ nhận vụ việc, khẳng định việc làm của Hồ Gia Hùng chỉ là 'dựa hơi những nghệ sĩ khác để đánh bóng tên tuổi'.



Không lâu sau đó, TiTi (HKT) lên tiếng sau lùm xùm hẹn hò Nhật Kim Anh, 'dọa' kiện Hồ Gia Hùng nếu không xin lỗi và đính chính lại thông tin.



Thay Thế - Hồ Gia Hùng (Audio Official)

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ