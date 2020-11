Hà Hồ khiến cả thế giới 'gato' khi đăng ảnh hôn môi, chúc mừng sinh nhật ông xã Kim Lý

Đến hẹn lại lên, Kim Lý đã bước sang một tuổi mới. Hôm nay, ngày 13/11/2020 chính là lần sinh nhật thứ 37 của nam diễn viên. Nhân ngày đặc biệt này, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải lên mạng bức hình hôn môi tình tứ kèm theo bức tâm thư dài vô cùng mùi mẫn trên trang cá nhân để chúc mừng người bạn đời.

Những lời chia sẻ của Hồ Ngọc Hà khiến người xem như muốn tan chảy. Đặc biệt, nhiều người nhận xét đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ viết về một người đàn ông tình cảm và yêu thương đến vậy.

Bức ảnh được Hà Hồ chia sẻ

Trọn vẹn bài chúc mừng của Hồ Ngọc Hà như sau:

"Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em, Kim Lý, 13/11/2020.

Lời thú nhận của con đầu giáp tuổi Tý, mạng Kim cung, Nhân Mã thì chả sợ gì, chỉ sợ già.

Em yêu anh, đó là điều em thú nhận với thế giới, vì nhìn anh đẹp trai thiệt (Em không phải đứa mê trai, nhìn quá khứ biết liền). Thế nên khi giận nhau, hay cãi vã, chỉ cần nhìn anh ngồi trầm ngâm, mắt đỏ vì tức, hay khóc em không biết, em vẫn thấy đẹp trai nên cơn điên của em bớt lại.

Em yêu anh, em tiếp tục thú nhận với mọi người. Vì anh thật sự làm em an lòng, điều mà trước giờ em ít khi có về một mối quan hệ nào đó. Em không cần phải cấm đoán, dò hỏi hay phiền lòng, vì anh ý thức được đã bước vào mối quan hệ nghiêm túc đối phương cần làm gì và không nên làm gì.

Đặc biệt quãng thời gian mang thai (đi khám thai mà trốn ổng đi, ổng giận 2 ngày), hay nằm trong bệnh viện, anh ghi điểm tuyệt đối vì đã khiến em dù nặng nề về cơ thể, nhưng tinh thần luôn nhẹ nhàng, thoải mái, và luôn cảm thấy được yêu, được trân trọng.

Kim Lý rất thân thiết với Subeo - con trai của Hồ Ngọc Hà



Nhiều lắm, chuyện dài tập, nhưng thôi em đã nói ngay từ đầu em là đứa ghét hôn nhân, thứ mà chẳng ai dám nói về ngày mai, chẳng dám khẳng định, thậm chí giấu nhẹm vì sợ sau này phải đi hốt những tàn dư thì mệt.

Nhưng em sẽ cố gắng cân bằng, em sẽ yếu đuối, và em cũng sẽ như anh, thành thật đến giây phút cuối cùng và biết nắm giữ những gì mình cần chăm sóc, như cách anh đã dạy em 3 năm qua.

Cảm ơn anh, vì đã chỉ dạy, yêu thương con trai Subeo của em. Subeo quấn quýt anh, đó là minh chứng cho trái tim của anh. Và giờ, khi mỗi lần anh nhìn Lisa và Leon khóc, thì em biết rằng các con của em thật may mắn khi có người cha như anh. Vì em biết anh là tuýp người trân trọng gia đình

Chúc mừng sinh nhật anh yêu, chúc mừng anh năm đầu tiên làm ba. Mong anh luôn thật nhiều Sức Khỏe , vì nếu cách anh chăm con như vậy là đuối sớm đó nha. Yêu anh".





Dưới bài đăng này, rất nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi những lời chúc phúc đến cặp đôi cũng như lời chúc mừng sinh nhật nam diễn viên. Không ít người mong mỏi một đám cưới thế kỷ sẽ diễn ra vào một ngày không xa.

Nam diễn viên cầu hôn Hà Hồ vào ngày 6/11 vừa qua



Sau 3 năm hẹn hò, Hà Hồ - Kim Lý đã chào đón cặp thiên thần song sinh vào ngày 4/11. Được biết, tên thật của 2 nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà là Elisabeth Ly (bé gái) và Leon Ray Ly (bé trai), tên gọi ngắn gọn là Lisa và Leon.

Đến ngày 6/11, khi ra viện nữ ca sĩ đã được Kim Lý bất ngờ cầu hôn khiến cô bật khóc vì xúc động. Nhớ lại khoảnh khắc này, Kim Lý xúc động viết: "The only time I felt right making her cry. Love forever" (Lần duy nhất tôi cảm thấy mình đúng khi khiến cô ấy khóc. Yêu em mãi mãi).

Được biết, Hà Hồ và Kim Lý đã đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp từ đầu năm 2020.



Theo TN/SKCĐ