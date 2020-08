Đồng đội, HLV và đối thủ nói gì về Donny van de Beek, cầu thủ sắp gia nhập MU?

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 18: 2 con voi rừng Châu Phi đọ sức khiến trời rung đất chuyển

Là loài động vật lớn nhất, sở hữu những cơ bắp lớn nhất, trận chiến giữa 2 con voi rừng Châu Phi thật sự là trận chiến giữa 2 gã khổng lồ, những loài động vật khác đều phải tránh xa để khỏi bị vạ lây.