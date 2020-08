Hồ sơ vụ án: Tờ `bố cáo` nhuốm màu tội ác của người bố máu lạnh giết con trai 30 tuổi rồi bỏ đi chơi

Sau 1 năm kết hôn, cả hai có trái ngọt đầu lòng là đứa con trai kháu khỉnh. Thạo bàn bạc với vợ, tham khảo ý kiến anh em họ hàng, bạn bè và quyết định đặt tên cho con trai là Lê Thành L..

Thương chị và cháu chật vật trong cuộc sống mưu sinh, ông Trần Văn Duy (SN 1973, em trai bà Uyn) mua 100m2 đất gần nhà Thạo xây nhà cho mẹ con bà Uyn sinh sống. Tưởng thời gian xa cách này sẽ giúp cả hai suy ngẫm, sau đó hàn gắn tình cảm nhưng mọi thứ chẳng như dự định, thậm chí còn thảm thương vô cùng.

Trong thời gian anh L. xây nhà, Thạo cho rằng L. đã làm hư hại cây trồng trên phần đất của mình nên bố con xảy ra mâu thuẫn. Chính vì thế, Thạo gửi đơn ra Ủy ban xã đề nghị giải quyết.

Thạo tỏ ra vô cùng ân hận về tội ác của mình

Vì bị chính bố đẻ kiện nên anh L. rất tức giận, tối muộn ngày 19/11/2019 khi vừa gặp bố sang nhà hàng xóm xem bóng đá, anh L, đã cất tiếng chửi đổng. Xem xong trận bóng, Thạo quay về nhà đi qua nhà L. thì anh con trai tiếp tục văng lời tục tĩu mạt sát bố.

Cả hai lần nghe con chửi, Thạo đều nuốt giận vào trong lòng, không nói năng gì. Thế nhưng trong đầu Thạo đã nổi giông bão từ lâu rồi. Thạo nảy sinh sinh ý định giết chết đứa con hỗn nào này.

Về đến nhà, mặt Thạo đỏ phường phừng, gã lôi giấy bút ra viết: "Bố cáo! Ăn cướp mồ hôi nước mắt và máu của tao mà còn chửi tao, khinh tao nên tao giết. Bây giờ tao đi chơi vài ngày rồi tao về trình báo với Công an sau. Báo để Công an khỏi phải đi tìm mất công”. Sau khi viết xong tờ "bố cáo" Thạo biến thành gã côn đồn máu lạnh, dùng dao cướp đi mạng sống của đứa con đẻ.

Cách đây không lâu, Lê Văn Thạo bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người. Đứng trước bục xét hỏi, Thạo lần nữa thừa nhận tội ác của mình. Theo Thạo, sau khi biết "bố cáo" thì chuẩn bị 1 con rao rựa, chờ đến nửa đêm khi đồng hồ điểm sang ngày mới thì luồn theo lối hổng khu công trình phụ sang căn phòng anh L. đang nằm ngủ để thực hiện tội ác.

Nhìn thấy con trai đang say giấc, cơn bực tức trào dâng, THạo vung dao chém 1 nhát vào cổ con trai làm anh L. giãy giụa ngã lăn xuống đất. Chưa dừng tay, Thạo tấn công thêm nhiều nhát khác vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể khiến nạn nhân tử vong.

Khi thấy con đã chết, kẻ thủ ác vứt lại con dao và tờ "bố cáo" tại hiện trường rồi bỏ đi.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, khoảng 4h sáng, bà Uyn chạy sang nhà con trai thì phát hiện anh L. đã chết từ bao giờ không rõ. Đau đớn tột cùng, bà Uyn gào khóc, hô hoán hàng xóm sang cứu giúp.

Nghe tiếng bà Uyn, hàng xóm chạy sang thì phát hiện anh L. đã tử vong nên trình báo Công an ngay. Cơ quan điều tra tiếp nhận vụ án và xác định Thạo là hung thủ gây án và tổ chức truy bắt.

Ngồi trong phòng xét xử, Lê Văn Thạo tỏ ra vô cùng ân hận về hành vi của mình. Thế nhưng mọi chuyện đã đi quá xa và Thạo phải chịu hình phạt thích đáng cho tội ác của mình.

