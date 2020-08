Hồ sơ vụ án: Nghe thiên hạ đồn vợ có nhân tình, kẻ máu lạnh cắt phăng ngực vợ để `dằn mặt`

Vì muốn kiếm tiền nên Khải bỏ nhà lên bãi vàng ở Bãi Cao, Trà Vui, Trà My (Quảng Nam) suốt 27 tháng trời chẳng thèm ngó ngàng đến gia đình . Mọi công to việc lớn trong nhà đều do chị Thủy cáng đáng.