Camera an ninh hé lộ tội ác rùng rợn: Chồng giết vợ phân xác chở đi khắp nơi phi tang vì ghen

Bỗng nhiên, tâm can bà nóng bừng bừng, nghi có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái nên bà nhanh chóng trình báo sự việc đến cảnh sát. Cơ quan chức năng vào cuộc phá cửa để kiểm tra thì phát hiện đó là hiện trường một vụ án giết người.

Cảnh sát phát hiện vết máu long lổ trên sàn nhà, chăm nệm, cây lau nhà và một số vật dụng khác. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một con dao chặt thịt, một con dao nhọn và một chiếc búa sắt.

Một người đàn ông họ Triệu (hàng xóm của Vương Na) cho biết, khoảng 21h ngày 20/11/2019, ông đi tới cửa hàng của Vương Na để đối tiền lẻ. Ông nhìn thấy bên trong cửa hàng có bóng dáng của chồng cũ cô ấy đang ngồi uống rượu. Thời điểm đó, camera an ninh của cửa hàng đối diện có thể đã ghi lại những hình ảnh trên. Thậm chí cả việc, Vương Xuân (chồng cũ của Vương Na ra đóng cửa lúc 23h50.

Hiện trường vụ án

Cánh sát nhanh chóng tìm đến cửa hàng đối diện đề nghị trích xuất camera an ninh. Qua đó phát hiện, vào đêm ngày 20/11/2019, Vương Xuân có đỡ Vương Na tựa vào cửa kính. Lúc đó, Vương Na mềm nhũn, đổ gục xuống nền nhà.



Vương Xuân đi ra, đi vào một lúc rồi kéo Vương Na vào bên trong, đóng cửa và lái xe đi mất. Ít phút sau Vương Xuân quay lại và làm gì đó ở trong nhà thì chẳng ai biết. Nhưng khoảng 2h hôm sau chồng cũ của Vương Na mở cửa đi ra ngoài, mang theo nhiều túi đồ, trong đó có một túi đồ trông khá nặng. Cứ như vậy, từ 2h đến 5h cùng ngày, Vương Xuân đã đi ra, đi vào cửa hàng đến 8 lần. Lần cuối cùng, Vương Xuân cầm trên tay một tấm vải hay một tấm chăn gì đó khá lớn vứt vào ghế đằng sau xe rồi lái xe đi và từ đó không trở lại nữa.

Từ nội dung trong camera an ninh, cảnh sát xác định, Vương Xuân là nghi phạm số 1 của vụ án. Và những bọc mà hắn cầm ra khỏi cửa hàng có thể là thi thể của Vương Na.

Theo mẹ nạn nhân, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Vương Na được gia đình Vương Xuân cứu mang, nuôi dưỡng từ khi 8 tuổi. Cả hai có tuổi thơ vui vẻ bên nhau. Sau này lớn lên nảy sinh tình cảm và kết hôn.

Nhưng cuộc hôn nhân không bền lâu vì tính cách cả hai có phần khác biệt. Vương Na là người hướng nội, có duyên và khá thu hút người khác giới. Trong khi đó, Vương Xuân lại ít nói, nội tâm và cực kỳ hay ghen.

Từ những thông tin có được, cảnh sát nhận định Vương Xuân chính là nghi phạm. Các mũi trinh sát được cử xuống địa bàn, nằm chốt để truy tìm Vương Xuân. Thậm chí, cảnh sát địa phương còn sử dụng cả flycam để truy tìm.

Đến chiều 22/11/2019, từ flycam, cảnh sát phát hiện chiếc xe của Vương Xuân ở khu mộ tổ. Song nghi can không có tại đây, hắn đã tẩu thoát. Cảnh sát phải mất đến 5 giờ truy tìm thì phát hiện một chiếc xe bánh mì bỏ lại ở ven đường trong tình trạng hết xăng. Trên xe có nhiều vết máu.

Trên xe phát hiện một bức di thư với nội dung dặn dò con trai cả. Nội d ung thư còn đề cập đến Vương Na k hông phải do Vương Xuân giết mà do nạn nhân tự vẫn. Xác nạn nhân đã được đưa ra biển.

Sau đó ít lâu, cảnh sát nhận được tin báo phát hiện ở cạnh nhà máy xử lý rác thải phát hiện túi nilong bốc mùi hôi thối. Cảnh sát trục vớt túi nilong lên kiểm tra và phát hiện đó là những mảnh thi thể không nguyên vẹn. Sau đó xác định đó là thi thể của Vương Na.

Một túi nilong chứa các mảnh thi thể của Vương Na

Đến chiều ngày 24/11/2019, Vương Xuân bị phát hiện khi đang ẩn náu ở mộ phần của mẹ đẻ. Thấy cảnh sát, hắn dùng dao nhọn tự đâm vào bụng để tự tử nhưng do vết thương không sâu nên hắn đã được cứu.

Vương Xuân sau đó thừa nhận chính mình đã ra tay giết hại Vương Na. Sau đó phân xác cô ấy ra thành nhiều mảnh. Khi kể về quá trình giết vợ, phân xác hắn tỏ ra vô cùng bình thản, giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

Cơn ghen tuông nổi lên, Vương Xuân dò hỏi vợ xem tin nhắn là của ai thì Vương Na gạt đi chỉ trả lời vui vơ. Một lúc sau, Vương Na cầm điện thoại ra ngoài nghe. Vương Xuân cay cú giật lại điện thoại thì nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng người đàn ông họ Tô. Theo tìm hiểu của Vương Xuân, Tô và Vương Na qua lại với nhau trong thời gian hai người ly hôn.

Vương Xuân nghi ngờ vợ cũ có tình cảm với người đàn ông họ Tô nên đã tra hỏi. Khi thấy chồng cũ quá gay gắt, Vương Na có ý phản kháng như giật lại điện thoại và khẳng định sẽ không tái hôn.

Trong cuồng ghen, Vương Xuân bóp cổ vợ cũ đến chết. Gây án xong, hắn chặt xác nạn nhân thành nhiều mảnh rồi đem đi phi tang.

