Nghịch tử đội lốt con ngoan lên kế hoạch giết mẹ dã man để hưởng trọn gói tiền bảo hiểm

Trên bức tường từ phòng khách xuống bếp phát hiện một vết máu còn mới, là máu của bà Tống. Không những thế dưới nền đất có những vết kéo lê, khớp với vệt bụi trên quần ở phần mông nạn nhân. Từ đó, cảnh sát nhận định bà Tống bị giết ở vị trí khác và hiện trường này đã được sắp đặt từ trước.

Trong phòng ngủ bà Tống không có vết máu, mọi thứ đều gọn gàng. Tuy nhiên trên bức tường trắng có nhiều mảng sơn bị khoét đi, bụi rơi xuống thành giường và dính trên gối. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, bà Tống tử vong do tác động ngoại lực từ vật cứng đầu tù dẫn đến việc chảy máu não. Hai bên cánh tay cũng bị bỏng do điện giật.



Theo hàng xóm, bà Tống góa chồng hơn 20 năm và có 2 người con trai. Bà không xích mích với ai, cũng không qua lại tình cảm với người đàn ông nào suốt những năm qua.



Vợ chồng con trai lớn làm ăn ở mãi Thâm Quyến, hai cháu để bà nội chăm sóc. Con trai thứ cũng lấy vợ vài năm, làm ăn lập nghiệp ở Quảng Đông. Họ hàng nhận xét, 2 con trai bà Tống đều rất ngoan ngoãn, hiếu thuận.



Khi kiểm tra thuê bao điện thoại của bà Tống, cảnh sát phát hiện nạn nhân từng nhận cuộc gọi từ Phó Cường - con trai út lúc hơn 1h, đúng đêm xảy ra án mạng. Tuy nhiên khi kiểm tra nhật ký điện thoại lại không có cuộc gọi này. Qua xác minh, Phó Cường từng đi máy bay từ Quảng Đông về Tứ Xuyên, thuê phòng tại một khách sạn trên TP Tự Cống 2 ngày trước khi xảy ra án mạng.



Tôi 9/3/2018, Phó Cường thuê taxi về nhà lúc nửa đêm, tới rạng sáng thì rời đi không một ai hay biết. Lúc đầu, ông ta mặc áo khoác cam nhạt và đeo balo, nhưng khi rời đi lại mặc áo khoác màu xanh da trời, balo và giày cũng thay mới.



Đến 8h ngày 10/3/2018, Phó Cường nhận điện thoại từ anh trai báo mẹ đã qua đời, hắn ta đáp lại rằng sẽ bắt máy bay từ Quảng Đông về ngay lập tức. Thực tế, hắn cách nhà chưa đến 20km, nghe xong điện thoại Phó Cường đi ăn sáng và về khách sạn ngủ.

Cảnh sát phát hiện chiếc áo dính máu dưới gầm giường.

Khi Phó Cường ở nhà lo tang lễ cho mẹ, cảnh sát ập vào phòng khách sạn phát hiện chiếc áo dính máu dưới gầm giường. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện trước đó người này mua cho mẹ 1 gói bảo hiểm nhân thọ với mức bảo hiểm tai nạn rất cao. Theo nhân viên, khi soạn hợp đồng gã luôn nhấn mạnh và hỏi về vấn đề bồi thường “chết do tại nạn ngoài ý muốn”.



Khi có đủ chứng cứ, cảnh sát bắt giữ Phó Cường đúng vào ngày cuối cùng của tang lễ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Lúc đầu, hắn còn quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ xác thực và lập luận sắc bén của cảnh sát, gã nghịch tử đành phải nhận tội.



Gã khai nhận, trước đó hắn về nhà trong đêm, cầm chày lên tầng 2 đánh nhiều nhát vào đầu bà Tống khi bà đang ngủ. Sau đó, Phó Cường lôi mẹ xuống bếp, cho điện giật vào hai bên cánh tay khiến nạn nhân tử vong, tạo hiện trường giả rồi bỏ đi.



Ngày 3/7/2019, Tống Phó Cường bị TAND Trung cấp TP Tự Cống tuyên án tử hình.

