Hồ sơ vụ án: Ớn lạnh thủ đoạn thuê người chặt tay, chân để `ăn vạ bảo hiểm` ở Hà Nội

Kế hoạch chặt tay, chân để chiếm đoạt bảo hiểm 3,5 tỷ đồng

Ngay sau khi vụ án được phá giải, cơ quan Công an phải thốt lên rằng, đây là một trong những thủ đoạn ớn lạnh nhằm trục lợi bảo hiểm. Vụ việc gây rúng động dư luận trong suốt thời gian dài.





Cụ thể, rạng sáng 5/5/2016, do nợ nần không có khả năng trả nên Lý Thị Niên (SN 1986, ngụ xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã thuê Doãn Văn Doanh (SN 1995, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) với giá 50 triệu đồng để chặt 1/3 bàn chân và 1/3 bàn tay bên trái của mình. Tiếp đó dựng hiện trường giả một vụ tai nạn đường tàu. Mục đích của Niên là để trục lợi tiền bảo hiểm.





Sau đó, đối tượng Doãn Văn Doanh báo cho Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) về việc phát hiện một vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại khu vực đường Bắc Hồng - Văn Điển. Nhận được tin báo, Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện Niên đang nằm dọc đường ray bên trái đường sắt. Tại hiện trường ghi nhận có vết máu.





Công an quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng đưa Niên đến Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cấp cứu, nối tay và chân . 3 ngày sau, Niên xin chuyển về Bệnh viện Việt Đức Điều trị. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện vết thương đã hoại tử nên tiến hành phẫu thuật tháo bỏ cả bàn chân và bàn tay để đảm bảo tính mạng cho Niên.

Nơi Niên thuê người chặt tay, chân để trục lợi bảo hiểm





Trong thời gian này, cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai của niên, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, đồng thời rà soát nhân chứng. Qua khám nghiệm hiện trường phát hiện không có dấu hiệu nghi vấn nào bám dính vào các bánh xe đầu máy, gầm máy và toa xe. Công an ghi nhận phía dưới đầu tàu - phần tiếp giáp với đường ray có lắp một thanh kim loại dùng để gạt chướng ngại vật. Khoảng cách giữa thanh kim loại này với đường ray chỉ khoảng 2cm, tay người không thể lọt qua được.





Khi Công an lấy lời khai thì Niên cho rằng, bản thân bị tàu chạy qua hút vào, sau đó bất tỉnh không biết gì. Còn Doãn Văn Doanh khai, trên đường về phòng trọ đi tắt qua đường sắt thì phát hiện người bị tai nạn nên báo Công an. Cả Niên và Doanh đều khẳng định không quen biết nhau.





Theo giám định thương tật, Niên bị tổn hại 79% Sức Khỏe . Song thương tích ở tay và chân là do vật sắc nhọn gây ra. Nhân viên y tế tham gia điều trị cũng nhận định, vết thương ở tay và chân Niên không giống tai nạn đường tàu.





Đáng nói, Công an phát hiện, trước đó khoảng 1 tháng, N. mua liên tiếp 3 gói bảo hiểm thân thể của 2 công ty bảo hiểm nhân thọ. Theo hợp đồng, nếu bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn giao thông thì có thể nhận được 3,5 tỷ tiền bảo hiểm.





Cơ quan điều tra xác định, ý đồ trục lợi theo hình thức của Niên thường nảy sinh từ khi chuẩn bị tham gia bảo hiểm, có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nên quy mô trục lợi thường lớn, số tiền gian lận, trục lợi rất cao và gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra.





"Gạ" chia tiền bảo hiểm với Công an





Trước những dấu hiệu bất thường trong vụ án này, Công an đã tập trung truy xét những người liên quan. Theo điều tra, Niên là người dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang đã có chồng và hai con. Trước khi vụ việc xảy ra, Niên sống ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội.





Trong những ngày nằm điều trị ở bệnh viện 198, Niên khai tối hôm xảy ra sự việc có xin phép chồng về quê ở Tuyên Quang nhưng không được đồng ý. Vì buồn bã nên đã đi lang thang dọc đường sắt từ khu vực phường Xuân Phương về đường 32. Lúc đó trời tối và không có bóng người qua lại. Niên nghe có tiếng còi tàu, thấy đèn rọi sáng. Đi tiếp vài bước thì bị hút vào đường ray tàu nhưng không biết bị va vào đâu. Nạn nhân sau đó thấy mát ở bàn tay và bàn chân, đau nhức và bị bất văng ra bất tỉnh.





Tiếp tục lấy lời khai của Doanh thì Công an phát hiện nhiều điểm bất thường. Sau khi xảy ra sự việc, đối tượng này đã cung cấp sai tên, tuổi, địa chỉ cho cơ quan Công an. Doanh còn có hành vi đổi sim và điện thoại nhằm cắt liên lạc với Công an, có dấu hiệu bỏ trốn.

Niên và Doanh tại cơ quan điều tra





Khi cơ quan chức năng có đầy đủ bằng chứng buộc tội thì Niên mới cúi đầu khai toàn bộ sự thật. Niên nói, do làm ăn thua lỗ, nợ tiền nhiều người không có khả năng chi trả nên đã bỏ 50 triệu ra thuê Doanh chặt tay, chân.





Khoảng 23h15 ngày 4/5, cả 2 ra khu vực đường ray, tìm đến nơi vắng người qua lại thuộc địa bàn phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm). Đợi đoàn tàu mang số hiệu D12E… chạy qua, Doanh dùng dao chặt đứt lìa chân và tay Niên, rồi bỏ đến cơ quan công an trình báo.





Một tình tiết gây sốc trong vụ án này là việc Niên "gạ gẫm" Công an xác nhận đó là vụ tai nạn đường tàu. Theo Trung úy Nguyễn Quang Vũ - điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), người tham gia điều tra vụ "ăn vạ bảo hiểm" chấn động tiết lộ. Cụ thể, khi nhập viện, Niên có khai rằng do vợ chồng mâu thuẫn, xích mích nên ra đường sắt đi dạo và gặp tai nạn.





Niên liên tục đề nghị cảnh sát xác nhận mình bị tai nạn đường sắt, yêu cầu xác định tỷ lệ thương tật để được thanh toán 3 gói bảo hiểm đã mua trước đó. Nếu cơ quan điều tra xác nhận vụ việc, Niên sẵn sàng chia nửa tổng số tiền bảo hiểm đã được thanh toán. Tuy nhiên, tất cả đều bị gạt đi.

