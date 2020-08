Chuỗi tội ác kinh hoàng từ năm 16 tuổi của ác phụ hạ độc chồng bằng thuốc diệt chuột

Ra tay tàn độc từ năm 16 tuổi

Cảnh sát TP Lan Châu cho biết, ngày 11/3/2016, ông Triệu Đức Thắng (46 tuổi, trú tại TP Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ) cảm thấy mệt mỏi nên gọi điện nhờ con trai đưa đi Bệnh viện . Lúc này, người vợ kế của ông là Thường Đình (33 tuổi) không có nhà. Trước khi ông đi viện, hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện người đàn ông này bị ngộ độc thuốc diệt chuột và ông ta đã tử vong sau 2 ngày điều trị. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cảnh sát địa phương.

Một đội pháp y được cử đến hiện trường làm việc và phát hiện trong cơ thể của ông Triệu có nồng độ hóa chất độc hại rất cao. Lượng hóa chất này chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Cảnh sát tiến hành điều trị các mối quan hệ của ông Triệu và phát hiện ra người khả nghi nhất là Thường Đình. Đối tượng này là vợ hợp pháp của ông Triệu nhưng trong quá trình ông nhập viện điều trị không hề thấy sự xuất hiện của ả ta.

Cảnh sát nhanh chóng triệu tập Triệu đến làm việc. Thường nói, không biết chuyện gì đang xảy ra, rất bàng hoàng khi ông Triệu nhập viện bởi trước khi sự việc xảy ra Thường đã rời khỏi nhà.

Thường bị kết án tử hình vì tội mưu sát chồng và chủ cũ bẳng thuốc diệt chuột

Triệu còn cho biết, trong thời gian sinh sống cả hai không tìm được tiếng nói chung. Cả hai thường xuyên cãi vã và cuối cùng Thường quyết định ly hôn . Thường cung cấp cho cảnh sát đầy đủ các bằng chứng ngoại phạm của mình. Cảnh sát buộc lòng phải cho Thường đi về sau khi lấy lời khai.

Cảnh sát địa phương không tìm ra một đối tượng nào khả nghi hơn Thường. Cuối cùng, một điều tra viên đề nghị lật lại quá khứ của Thường để tìm "bất thường".

Cảnh sát địa phương có phát hiện bất ngờ, khoảng 13 năm trước có một vụ đầu độc liên quan đến Thường (khi đó cô ta mới 16 tuổi). Mặc dù khi đó cũng bị triệu tập làm việc nhưng Thường không liên đới vì cảnh sát không tìm được bằng chứng buộc tội.

Cảnh sát triệu tập Thường lên làm việc về vụ án này. Thường để lộ ra nhiều sơ hở và cuối cùng thừa nhận chính mình gây ra vụ án mạng 13 năm trước khiến chủ nhà tử vong.

Cảnh sát địa phương cho biết, Thường vốn là một cô thôn nữ sống ở vùng núi Huyện Chương (tỉnh Cam Túc, cách nơi ở hiện tại gần 200km). Do là con út nên từ nhỏ Thường đã được nuông chiều. Thường học hành dở dang, bướng bỉnh, không có ai trị nổi.

Đến năm 16 tuổi, thiếu nữ này được giói thiệu làm việc cho một gia đình khá giả trong thành phố. Thường có nhiệm vụ chăm sóc hai đứa con chủ nhà.

Nhưng mới làm được 20 ngày thì Thường bị chủ nhà trách mắng vì làm việc không có trách nhiệm. Ôm cục tức trong lòng, Thường đi mua thuốc chuột bỏ vào thức ăn của chủ nhà. Hậu quả, nữ chủ nhà tử vong.

Cảnh sát khi đó vào cuộc điều tra nhưng vụ án rơi vào bế tắc. Thường Đình cũng một mực chối tội nên cảnh sát buộc phải thả tự do cho ả.

Sẵn sàng tống chồng vào tù

Truyền thông địa phương nhận định, Thường là ả phụ nữ nham hiểm. Hồi năm 2008, Thường gặp người chồng đầu tiên tên là Giang Phong - ông chủ một quán ăn nhỏ. Cả hai kết hôn và có một người con gái chung.

Sinh con xong, cửa hàng Giang Phong không may gặp hỏa hoạn, lan sang nhà hàng xóm phải đền mất một số tiền rất lớn. Giang bỗng nhiên trở thành kẻ trắng tay.

Để duy trì cuộc sống, Giang xin đi làm công nhân với mức lương khoảng 9 triệu đồng. Giang làm việc vô cùng vất vả nhưng không nhận được tình thương từ Thường. Ả ta trách móc chồng vô dụng, không kiếm được tiền nuôi vợ con.

Thấy người khác có nhà, Thường đòi chồng phải mua nhà. Song với thu nhập hiện tại, Phong không thể đáp ứng điều này. Đến năm 2013, vợ chồng Thường xảy ra cãi vã và ly hôn . Tất cả tiền tiết kiệm Thường cầm hết, không cho chồng đồng nào.

Hỏi tiền vợ nhiều lần không được, Giang cầm thẻ ngân hàng của hai người đi rút 1 vạn tệ (khoảng 33 triệu đồng). Thường phát hiện ra nên đã kiện chồng tội Chiếm đoạt tài sản. Vì không còn là vợ chồng nên hành động của Giang là phạm pháp. Cuối cùng Giang bị tuyên án 1 năm tù.

năm 2014 ả chuyển về quê sinh sống, sửa sang lại căn nhà cũ của bố mẹ. Trong lúc đào đất giáp ranh với hàng xóm, người phụ nữ này vô tình đào được 1 số đồng bạc cổ nên nảy sinh tranh chấp với hàng xóm.

Trong quá trình xảy ra kiện tụng, Thường quen Triệu Đức Thắng. Triệu nói rằng, có thể giúp Thường thắng kiện. Sau đó, Thường cưới Triệu dù ông này đã có 1 đời vợ và 2 con.

Trong thời gian ở với nhau, Thường phát hiện chồng là một kẻ kém cỏi, chẳng có quan hệ gì với quan chức như ông ta khoác lác. Thường vô cùng chán chường.

Trong một lần cãi vã với hàng xóm trước cửa tòa án, hai người này còn gây ra một cuộc hỗn chiến. Ông Triệu vì chuyện này nhận án tù một năm về tội Cố ý gây thương tích.

Sau khi ra tù, Triệu trách Thường không có trách nhiệm với mình nên khiến ông bị ngồi tù và mất 900 triệu tiền bồi thường.

Sau một lần đi nhậu về say xỉn, ông Triệu mắng vợ chỉ vì do không nấu cơm. Do không trả lời, Thường phải hứng chịu trận đòn từ chồng. Từ chuyện này, cả hai xảy ra cãi vã. Ôm hận, bà lên kế hoạch trả thù chồng.

Thường đề nghị ly hôn nhưng bị từ chối nên nảy sinh ý định giết chồng . Ả đi mua thuốc diệt gián về trộn lẫn vào thức ăn cho chồng nhưng không có hiệu quả nên quyết định mua thuốc chuột về đầu độc chồng.

Từ những bằng chứng không thể chối cãi, Thường buộc phải nhận lỗi. Từ những tội danh bị cáo buộc, Thường Đình bị tuyên án tử hình.

Theo Thanh Mai/SKCĐ