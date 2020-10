Thiếu nữ 18 tuổi mất tích bí ẩn khi đi dự đám cưới bạn học ở Hòa Bình

Tin tức mới nhất ngày 28/10, báo CAND dẫn lại thông tin từ ông Nguyễn Huy Quyên (SN 1973, trú tại xóm Ngành, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ) cho biết, con gái ông là cháu Nguyễn Thu Hà (SN 2002, đã học xong THPT và đang ở nhà) đã mất tích nhiều ngày nay chưa thấy về.



Theo thông tin từ gia đình, tối ngày 24/10 vừa qua, cháu Hà có đi dự đám cưới của một bạn học cùng lớp. Từ hôm đó, gia đình không thể liên lạc được với cháu, đến tận hôm nay vẫn chưa trở về. Dù đã thông báo lên chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không có kết quả.

Cháu Nguyễn Thu Hà



Khi đi đám cưới, cháu Hà di chuyển bằng xe máy. Sau khi mất tích, chiếc xe này vẫn để ở nhà người bạn. Được biết, khi đi đám cưới cháu Hà mặc quần bò, đi giày trắng và áo khoác màu sữa. Ông Quyên bổ sung: "Thời gian gần đây, gia đình và cháu không xảy ra mâu thuẫn với ai”.





Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết, sau khi nắm được vụ việc chính quyền địa phương đã và đang tích cực phối hợp với gia đình cháu Hà để tìm kiếm tung tích thiếu nữ 18 tuổi.

Được biết, khi đi đám cưới cháu Hà mặc quần bò, đi giày trắng và áo khoác màu sữa



Cụ thể, vị lãnh đạo thông tin: “Cháu rời khỏi nhà đi ăn cỗ nhưng không thấy về, gia đình đã thông báo đến cơ quan công an. Hiện chúng tôi vẫn đang tích cực phối hợp với gia đình để tìm kiếm cháu nhưng chưa có kết quả”.



Ai có thông tin hay nhìn thấy cháu Nguyễn Thu Hà ở đâu xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0977887551 (ông Nguyễn Huy Quyên).

Hình ảnh nữ sinh Nguyễn Bích Ngọc

Cũng tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cũng xảy ra vụ nữ sinh Nguyễn Bích Ngọc (SN 2006, thôn Song Huỳnh, xã Thanh Cao) mất tích 5 ngày hôm nay chưa liên lạc được. Theo ông Quách Ngọc Quang - Chủ tịch UBND xã Thanh Cao, do gia đình chưa báo lên chính quyền địa phương nên thông tin cụ thể chưa thể nắm rõ. Tuy nhiên, trước đó nữ sinh này cũng từng rời nhà đi 1 lần.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ