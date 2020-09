"Hoa Hải Đường" của Jack đạt thành tích đáng gờm, ông hoàng BXH âm nhạc quay trở lại rồi đây!

Tối 22/9, sau 8 tháng chờ đợi kể từ "Là 1 Thằng Con Trai", Jack đã chính thức trở lại đường đua Vpop với "bom tấn" "Hoa Hải Đường". Với màn comeback này, Jack đã "chơi lớn", mang khán giả đến một thế giới kiếm hiệp giả tưởng nơi anh hóa thân thành một chàng hiệp khách lãng tử. Đây tiếp tục là một sáng tác của Jack cùng màn hoà âm phối khí đến từ các chàng trai DTAP tạo ra một dự án mới lạ giữa hàng loạt sản phẩm ra mắt vừa qua.

Tạo hình của Jack trong MV "Hoa Hải Đường"

Theo đó, ở thành tích thực tế ghi nhận MV của Jack đã đạt 220 nghìn lượt xem ở thời điểm công chiếu, hơn 1 triệu view realtime sau 20 phút và sở hữu cho mình hơn 2,5 triệu view sau 1 giờ lên sóng. Ngay sau khi lên sóng, MV ca nhạc "Hoa Hải Đường" của Jack đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong tối 22/9. Cũng bởi vậy mà không có gì ngạc nhiên khi "Hoa Hải Đường" đạt được nhiều thành tích đáng gờm dù mới chỉ ra mắt chưa được một ngày.

Thành tích đáng gờm mà "Hoa Hải Đường" đã thành công chinh phục

Sau 13 giờ công chiếu tới 8h sáng ngày 23/9, MV của Jack đã thu về hơn 7 triệu views leo thẳng lên no. 2 tab thịnh hành Youtube. Liệu chương trình "Rap Việt" tập 8 có bị Jack soán ngôi trong thời gian sắp tới?

Tuy thu về thành tích tốt nhưng MV "Hoa Hải Đường" vẫn không tránh khỏi nhận về nhiều ý kiến trái chiều bởi cặp đôi Jack và K-ICM đã trở thành "huyền thoại" khó có thể thay thế. Việc Jack tách ra solo luôn là chủ đề nóng hổi để cư dân mạng so sánh. Đáng chú ý, rất nhiều ý kiến đã khẳng định dù Jack và K-ICM đã "đường ai nấy đi" từ lâu nhưng không thể phủ nhận: chất nhạc của K-ICM sản xuất vẫn phù hợp với phong cách của Jack nhất, vẫn chưa ai có thể thay thế.

Thành tích không nói dối

Ý kiến trên mạng lại chia ra 2 luồng rõ rệt: kẻ chê, người khen. Người khen MV và chất nhạc khác biệt, còn ý kiến chê vẫn tương tự phía trên: "rời xa vòng tay của K-ICM là bão tố".

Dù nhận 2 luồng ý kiến trái chiều rõ rệt, không ai có thể phủ nhận đây là một sản phẩm "đắt xắt ra miếng" của Jack. Phần âm nhạc dù tùy sở thích nhưng vẫn có sự thay đổi mạnh mẽ khi bắt tay với team producer DTAP. Phần MV có thể tuy hơi khó hiểu khi xem lần đầu nhưng được đầu tư thực sự hoành tráng. Dù là khen hay chê nhưng rõ ràng, thành tích là thứ quan trọng hơn cả.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ