Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà nói gì khi bị CĐM đào lại loạt bình luận nói tục trên mạng?

Tối 20/11, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Xuất sắc vượt qua 34 thí sinh khác, người đẹp Đỗ Thị Hà mang số báo danh 245 đã chinh phục được ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Chỉ sau vài tiếng ngắn ngủi, cuộc sống của cô gái 19 tuổi đến từ Thanh Hóa đã thay đổi hoàn toàn. Mọi người đổ xô đi tìm mọi thông tin về bản thân, gia đình nàng tân Hoa hậu. Do đó, những hình ảnh cũ, phát ngôn cũ cũng được CĐM 'đào mộ' trở lại.

Đặc biệt, nhiều người cảm thấy vô cùng bất ngờ khi phát hiện Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 từng nhiều lần phát ngôn văng tục, chửi bậy trên facebook. Cô nàng sử dụng nhiều ngôn ngữ để thể hiện cảm xúc, caption ảnh, bình luận và trò chuyện với bạn bè như: "V** ***", "Ngu **", "C** lợn",...

Bên cạnh những bình luận chỉ trích nàng hậu vì cách nói chuyện thô tục, không xứng để lên ngôi vị cao nhất cuộc thi danh giá thì cũng có những phản ứng không mấy gắt gao, cho rằng ai cũng có một thời 'trẩu', phát ngôn thiếu kiểm soát.

Sau đó, Đỗ Thị Hà đã khoá trang Facebook cá nhân, chỉ giữ lại Instagram.

Sáng nay 21/11, trong buổi họp báo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, khi gặp gỡ và trả lời những câu hỏi của giới truyền thông về vấn đề này, Đỗ Thị Hà cho rằng đó chỉ là những câu nói vô tư, mang tính vui đùa là chính.

Cụ thể, Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết: "Trước đây em là một cô gái khá vô tư nên đôi khi cũng có những hình ảnh, câu nói vui đùa. Có thể mọi người sẽ nghĩ em là một cô gái không phải gu của nhiều người.

Nhưng em nghĩ từ khi chiếc vương miện được trao lên người em, trách nhiệm của em và em sẽ phải cố gắng nỗ lực hàng ngày, cố gắng thay đổi để trở thành hoa hậu của tất cả mọi người, hoa hậu của công chúng và hoa hậu đầy lòng nhân ái", theo Pháp luật & Bạn đọc.

Đỗ Thị Hà t rong buổi họp báo sáng 21/11

Bên cạnh đó, trước thềm chung kết, nhiều thông tin bên lề cho rằng Đỗ Thị Hà là cháu của trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam - ông Lê Xuân Sơn. Đặc biệt, khi biết cả 2 người đều quê Thanh Hóa, nghi vấn này càng được củng cố.

Liên quan đến vấn đề này, Đỗ Thị Hà cho biết: "Tôi đã nghe một số người nói mình kết bạn với chú Lê Xuân Sơn - trưởng BTC. Mọi người có thể thấy chú rất dễ thương, thân thiện, ai kết bạn qua mạng xã hội chú cũng đều chấp nhận. Tôi thấy chú cũng là bạn bè trên Facebook với những thí sinh Hoa hậu Việt Nam khác. Đó là một điều bình thường, chứ không có gì là khác biệt.

Và cho tới thời điểm này tôi mới biết chú Sơn là người Thanh Hóa", theo 2sao.



