Nàng hậu bị Vũ Khắc Tiệp tố chiếm đoạt xế hộp 5 tỷ đồng là ai?

Từng là bạn bè thân thiết, mới đây Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng đàn chỉ thẳng tên Hoa hậu Hải Dương chiếm đoạt trắng trợn chiếc xế hộp nhãn hiệu Mercedes 5 tỷ đồng mà anh từng chuyển nhượng cho diễn viên Quỳnh Thư năm 2017.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình Vũ Khắc Tiệp đã đăng đàn một bài viết dài để "bóc phốt" Hoa hậu Hải Dương về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo ông bầu 'chân dài', năm 2016 anh có mua một chiếc siêu xe nhưng do không vay được ngân hàng, một nàng hậu đã mở lời để công ty cô đứng tên vay giúp. Không nghĩ ngợi nhiều nên Khắc Tiệp đã đồng ý.

Bài đăng của Vũ Khắc Tiệp.

Tuy nhiên, đến năm 2017 khi anh đổi xe và chuyển nhượng lại chiếc xe này cho Quỳnh Thư và đã thông báo rõ ràng với nàng hậu kia. Phía Quỳnh Thư tiếp tục đóng tiền vay lẫn lãi cho ngân hàng đến khi đủ tiền lấy xe. Cách đây 2 tháng, khi Quỳnh Thư muốn bỏ tiền vào ngân hàng để lấy xe ra thì nàng hậu này bỗng nhiên lật mặt, nói đó là xe của công ty mình.

Theo Khắc Tiệp, anh sẵn sàng nhờ sự can thiệp của Pháp luật để lấy lại sự công bằng cho Quỳnh Thư nếu như đối phương tiếp tục trốn tránh và không hợp tác.

Vũ Khắc Tiệp lên tiếng bảo vệ công bằng cho Quỳnh Thư.

Không riêng gì Khắc Tiệp, mới cách đây không lâu, nữ ca sĩ Pha Lê cũng bức xúc chỉ thẳng tên và tố cáo Hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương trên trang cá nhân của mình về việc lừa đảo cô 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một nạn nhân khác cũng lên tiếng khẳng định bị Hoa hậu Hải Dương lừa hơn 15 tỷ.

Thông tin này khiến nhiều người không khỏi sốc bởi Hoa hậu Hải Dương từ khi nổi tiếng luôn được biết đến với hình ảnh sang chảnh, giàu có, luôn dùng đồ hiệu xa xỉ và sở hữu biệt tự tiền tỷ. Tuy nhiên, không ít người thắc mắc Hoa hậu Hải Dương là ai mà lừa đảo nhiều đến vậy?

Hoa hậu Hải Dương sinh năm 1987.

Hoa hậu Hải Dương tên đầy đủ là Nguyễn Trần Hải Dương, sinh năm 1987 tại Khánh Hòa trong một gia đình có truyền thống y học khi bố mẹ đều là bác sĩ. Dù là cháu ruột của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Hoa hậu Hải Dương không tham gia nghệ thuật mà lại hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh . Được biết, cô nàng đảm nhận vị trí CEO trong một công ty mỹ phẩm.

Đến năm 2016, cô đăng quang cuộc thi "Mrs Ao Dai Vietnam in USA - Hoa hậu Áo Dài Việt Nam tại Mỹ". Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng bóc mẽ rằng, đây không phải sân chơi nhan sắc cấp quốc gia và do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép. Thực tế, đây chỉ là một cuộc thi 'ao làng' được công ty Venus của Vũ Khắc Tiệp mang ra nước ngoài tổ chức trong vài năm nay.

Hoa hậu Hải Dương và chồng hiện tại.

Trước khi đến với người chồng CEO người Hàn Quốc hiện tại tên Kim Duck Ho, Hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Được biết, chồng hiện tại của nàng hậu sinh năm 97 hơn cô 19 tuổi, hiện đang là CEO của nhiều tập đoàn, công ty, trung tâm mua sắm lớn tại Việt Nam như: Diamond Plaza, Imperial Vũng Tàu, The Garden Hà Nội, Nha Trang Center, Ocean Mart, Tràng Tiền Plaza... và là cố vấn kinh tế thương mại cho nhiều công ty khác.

Qua tìm hiểu, Hoa hậu Hải Dương từng sống trong biệt thự 5 tầng, rộng 600m2, gồm nhiều tiện nghi như: thang máy, phòng gym, spa, bể bơi... tại Quận 1, TP.HCM. Cô còn sở hữu nhiều đồ hiệu xa xỉ như túi Hermes Himalayan Crocodile Birkin có trị giá vài tỉ đồng. Mỗi lần xuất hiện, cô luôn khiến nhiều người choáng ngợp khi diện set đồ sang chảnh triệu đô.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ