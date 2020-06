Lại 1 cặp đôi `toang`: Lần này là `Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới` Honey Lee và tài tử Yoon Kye Sang?

Theo như tin tức độc quyền từ tờ News1, "Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới" Honey Lee cùng tài tử Yoon Kye Sang mới đây đã kết thúc mối quan hệ tình cảm bền chặt kéo dài suốt 7 năm qua. Được biết, sau khi chia tay cả 2 trở về là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của nhau.

Từ trước đến nay, cặp đôi Honey Lee và Yoon Kye Sang vẫn luôn được coi là cặp đôi tiêu biểu ở xứ sở Kim Chi và rất được lòng công chúng. Do đó, khi biết tin họ đã "đường ai nấy đi", không ít bạn bè, người quen cảm thấy vô cùng buồn bã và tiếc nuối.

Honey Lee và Yoon Kye Sang.

Honey Lee đang chuẩn bị cho các hoạt động ở nước ngoài cũng như các dự án mới, trong khi Yoon Kye Sang sắp ra mắt phim mới mang tên "Fluid Renegades". Saram Entertainment (đại diện cho cả 2 Ngôi Sao ) cho biết đang kiểm tra lại thông tin này. Theo đó, Honey Lee và Yoon Kye Sang dính tin đồn chia tay rất nhiều lần. Sau vụ việc, Điều đáng nói, cặp đôi

Honey Lee và Yoon Kye Sang bắt đầu công khai hẹn hò từ 2013 và trở thành một trong những cặp đôi được yêu mến nhất ở Hàn Quốc nhờ tình cảm bền chặt, gắn bó gần 1 thập kỷ. Bên cạnh đó, cả 2 không ngần ngại thể hiện tình cảm và sự ủng hộ dành cho đối phương.





Mới ngày 21/3 vừa qua, Honey Lee cũng đã đăng tải hình ảnh hẹn hò tại một quán trà, khẳng định cả hai vẫn đang trong mối quan hệ bền chặt.

Hình ảnh được Honey Lee đăng tải hôm 21/3.



Trước đó không lâu, sáng 28/5, Dispatch cũng đưa tin nam tài tử đình đám Lee Dong Gun và vợ là nữ minh tinh Jo Yoon Hee đã chính thức ly dị sau 3 năm kết hôn.



Trước đó, chuyện tình "nhanh như chớp" của cặp đôi đã tốn không ít giấy mực của báo chí và truyền thông. Được biết, Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee nảy sinh tình cảm khi cùng đóng trong bộ phim truyền hình KBS “Laurel Tree Tailors”.



Ngay khi Dispatch đưa tin, công ty Lee Dong Gun là FNC Entertainment và công ty Jo Yoon Hee là King Kong by Starship đã xác nhận: “Chúng tôi rất tiếc khi nghe tin họ ly hôn. Chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của họ. Đây là vấn đề nhạy cảm nên chúng tôi mong mọi người có cái nhìn rộng lượng đối với họ trong quyết định khó khăn này.”

A hot date with Lee Honey/KBS.



