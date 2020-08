SỐC: Hoa hậu Jolie Nguyễn khoe nhẫn kim cương khủng, chính thức 'theo chồng bỏ cuộc chơi'?

Mới đây, hoa hậu Jolie Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải lên trang instagram cá nhân hình ảnh bàn tay kèm theo chiếc nhẫn kim cương 'siêu to khổng lồ' và dòng chú thích "I say Yes" (Tạm dịch Em đồng ý).



Hình ảnh này ngay khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người đồn đoán, có thể hoa hậu Jolie Nguyễn đã chính thức chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai, quyết định 'theo chồng bỏ cuộc chơi', từ giã cuộc sống độc thân.

Hình ảnh được Jolie Nguyễn chia sẻ trên instagram cá nhân.



Tuy nhiên, danh tính bạn trai vẫn được Jolie Nguyễn giữ bí mật. Được biết, đây chính là động thái mới nhất của nàng hậu sau lùm xùm liên quan đến đường dây bán dâm cách đây 1 tháng.



Theo kích cỡ của chiếc nhẫn kim cương, dân mạng đoán rằng giá trị của nó chắc chắn phải lên đến tiền tỉ. Do đó, chồng chưa cưới của Jolie Nguyễn nếu không là đại gia thì cũng phải tầm cỡ thiếu gia trở lên.



Trước đây, hoa hậu người Việt tại Úc Jolie Nguyễn từng hẹn hò với khá nhiều cái tên nổi tiếng. Trong đó phải kể đến Ross Barkley - một tiền vệ Ngôi Sao của CLB Chelsea. Mới mùa hè năm ngoái, Jolie Nguyễn còn chia sẻ hình ảnh đầy tình tứ với người đàn ông này. Thời điểm hẹn hò, Jolie Nguyễn thường xuyên bay tới châu Âu để thăm bạn trai.

Jolie Nguyễn từng hẹn hò với Ross Barkley - một tiền vệ ngôi sao của CLB Chelsea.



Khi dính phải những ồn ào đời tư cách đây không lâu, Jolie Nguyễn từng phải khoá mạng xã hội và lên chùa ở ẩn.

Hình ảnh Jolie Nguyễn lên chùa ở ẩn cách đây không lâu.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ