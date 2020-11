Hoa hậu Khánh Vân bị 'khủng bố' trên facebook vì lỡ bênh Hương Giang giữa lùm xùm với antifan

Thời gian gần đây, Hương Giang vướng phải lùm xùm với antifan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh bản thân. Sau khi tung clip 17 phút 'kết bạn với antifan' nhằm đáp trả mạnh mẽ sẽ nhờ Pháp luật vào cuộc, nàng hậu bất ngờ âm thầm xóa bỏ clip và tuyên bố khép lại mọi lùm xùm vào ngày 3/11.

Mới đây nhất, Hương Giang cũng xin rút khỏi đêm diễn trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tuy nhiên có vẻ như làn sóng tẩy chay cô nàng vẫn chưa dừng lại. Thậm chí, rất ít đồng nghiệp dù là thân thiết dám lên tiếng bênh vực Hương Giang.

Thế nhưng, cái tên Hoa hậu Khánh Vân bỗng nhiên bị kéo vào cuộc lùm xùm sau khi lỡ lên tiếng bênh vực đàn chị. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với IOne về vụ của Hương Giang, Hoa hậu Khánh Vân cho biết: "Trong câu chuyện này, tôi thấy mọi người đang có cái nhìn hơi khắt khe, quá đáng với chị", cô còn mong khán giả có cái nhìn cởi mở, yêu thương Hương Giang nhiều hơn.

Ngay sau khi phát ngôn này đến tai antifan, chỉ sau 1 ngày trên Facebook cá nhân của Khánh Vân đã xuất hiện hàng loạt các bình luận công kích, thả phẫn nộ vào các bài đăng, thậm chí còn lên tiếng dằn mặt, cảnh cáo cô nàng.

Nhiều bình luận bức xúc như: "Ai bảo mọi người khắt khe với Hương Giang vậy hả Khánh Vân? Thay vì kêu netizen quá khắt khe thì nên động viên Hương Giang để em ấy sớm chấn chỉnh bản thân còn quay lại showbiz", "Sao lại bênh được cơ chứ? Khánh Vân quá sai rồi!", "Chị muốn nhận thêm giải Hoa hậu Nhân ái là chị?", "Chị có muốn thêm 100k anti hay không";



Bên cạnh đó, cũng có một số ít bình luận đồng tình với hành động của Khánh Vân nhưng đều bị những comment của antifan Hương Giang lấn át hết. Sau vụ việc, khi liên hệ với Hoa hậu Khánh Vân, đại diện của cô đã xin phép không liên tiếng về vụ ồn ào này.

Tối 29/10 vừa qua, group antifan của Hương Giang đã chính thức cán mốc 100.000 thành viên. Điều đáng nói, con số này vẫn đang ngày càng gia tăng với tốc độ chóng mặt và không hề có dấu hiệu dừng lại.



Lý giải về việc nàng hậu bị ghét, nhiều người cho rằng do Hương Giang xuất hiện trên truyền hình quá dày đặc, đặc biệt là những gameshow truyền hình hot.



Trong những chương trình này, bạn gái Matt Liu thường xuyên nói triết lý nhưng giữa chương trình này và chương trình khác lại có mâu thuẫn. Bên cạnh những người cảm thấy Hương Giang thông minh, chia sẻ kinh nghiệm sống và lời khuyên có ích thì số khác lại cảm thấy khó chịu trước cách cô nàng giảng giải đạo lý.



Theo TN/SKCĐ