Hoa hậu Tiểu Vy xinh đẹp rạng ngời trong bộ ảnh theo chân hành trình khám phá lại quê hương Hội An

, địa điểm mang nhiều giá trị văn hóa và hoài niệm. Bộ ảnh được tung ra đúng dịp nhiều tỉnh thành đã gỡ bỏ giãn cách xã hội lần 2, trở về “trạng thái bình thường mới”, vừa vặn như một bộ ảnh quảng bá cho du lịch Việt Nam. Tiếp nối trước những hình ảnh đẹp của hành trình thời trang "Fashion Destination" tại vịnh Vĩnh Hy, NTK Lê Thanh Hòa và Hoa hậu Tiểu Vy tiếp tục giới thiệu tới người hâm mộ những bức ảnh thời trang mang đầy màu sắc của phố cổ Hội An

Bộ ảnh Fashion Destination tại Hội An

Nàng thơ được NTK Lê Thanh Hòa lựa chọn cho dự án lần này là Hoa hậu Tiểu Vy. Sự lựa chọn này của NTK càng đặc biệt khi Tiểu Vy có xuất thân là một người con của phố cổ Hội An. Ê-kíp đã gửi gắm tinh thần tươi mới, tràn đầy năng lượng của một cô gái 20 tuổi đang khám phá mảnh đất truyền thống này theo cách riêng của mình.



Bên cạnh những địa điểm check in truyền thống thường thấy tại Hội An còn có những điểm đến mới, vừa mới mẻ nhưng cũng rất quen thuộc và đậm chất nghệ thuật. Một quán cà phê tại Hội An, check in ở giữa ruộng lúa, trước cửa một gallery của nhiếp ảnh gia người Pháp đang sống ở Việt Nam Réhahn với nhiều tác phẩm nổi tiếng đều có thể là phông nền giúp tôn vinh lên người đẹp 20 tuổi.

Sở hữu vẻ đẹp hiện đại, gương mặt không góc chết cùng hình thể đầy quyến rũ, khỏe khoắn, hoa hậu xứ Quảng luôn biến hóa đa dạng, tài tình trong từng phong cách. Tiểu Vy đã thể hiện rất tốt thần thái rạng rỡ, vui tươi của một cô gái Hội An trong hành trình khám phá lại quê hương mình.

Điểm trùng hợp là các thiết kế trong bộ sưu tập của NTK Lê Thanh Hòa cũng mang đến tinh thần phóng khoáng, màu sắc rực rỡ và đầy thơ mộng rất hợp với Hội An. Nhà thiết kế sử dụng những chất liệu linen, chiffon, tweed, taffta… thể hiện sự đa dạng, phong phú và đầy trải nghiệm cho những người yêu thời trang.

Các thiết kế có phom dáng thoải mái, phóng khoáng năng động với váy xoè, áo crop-top, quần shorts, đầm maxi hay váy trễ vai. Những gam màu và họa tiết miền nhiệt đới rực rỡ cũng đã gom góp thêm để làm tròn đầy hương vị đầy nắng và gió của một điểm đến du lịch rất được ưa chuộng.

"Fashion Destination" đã bước sang điểm đến thứ tư, gồm Phú Quốc, Đà Nẵng, Vĩnh Hy và Hội An, thông qua bộ ảnh, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa kêu gọi khán giả sớm trở lại với những chuyến đi khám phá vẻ đẹp của đất nước để ủng hộ du lịch nội địa.