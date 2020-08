Hoa hậu Việt Nam 2020 phải rời ngày tổ chức vì dịch bệnh COVID-19

Năm nay, để tìm hiếm những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn để kế nhiệm hoa hậu Trần Tiểu Vy và 2 á hậu Bùi Phương Nga - Nguyễn Thị Thúy An, chương trình Trải qua nhiều năm, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày càng chứng minh được sức hút và độ uy tín của mình khi ngày càng thu hút thêm nhiều người đẹp trên khắp cả nước đăng ký tham gia và sự quan tâm đông đảo của người dân.Năm nay, để tìm hiếm những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn để kế nhiệm hoa hậu Trần Tiểu Vy và 2 á hậu Bùi Phương Nga - Nguyễn Thị Thúy An, chương trình Hoa hậu Việt Nam 2020 dù mới bắt đầu hành trình nhưng đã vô cùng gay cấn khi hội tụ hàng loạt các ứng viên 'một 9 một 10'.

Tuy nhiên năm nay, thời điểm tổ chức chương trình Hoa hậu Việt Nam 2020 lại diễn ra vào đúng thời điểm dịch COVID-19 ở Việt Nam bùng phát trở lại và diễn biến ngày càng phức tạp. Trước tình hình này, BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức xác nhận rằng, cuộc thi năm nay tạm thời sẽ lùi lại ngày tổ chức.

Cụ thể, đại diện BTC Hoa hậu Việt Nam cho biết: "Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 quyết định lùi lịch các vòng thi đầu tiên dự kiến bắt đầu vào tháng 8 này. Tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và cũng là thể hiện trách nhiệm xã hội của mình, BTC cuộc thi quyết định lùi việc tổ chức các vòng thi đến thời điểm thích hợp", theo Pháp luật & bạn đọc.

Ngoài ra, BTC Hoa hậu Việt Nam cũng bổ sung: "Lịch trình sắp tới của cuộc thi phụ thuộc vào diễn biến của COVID-19 và công cuộc phòng chống dịch bệnh của cả nước. Chúng tôi mong chúng ta sớm giành chiến thắng trong cuộc chiến này để cuộc thi có thể tiến hành.

Với những biện pháp quyết liệt mà Chính phủ, ngành Y tế và các địa phương đang triển khai, với sự đồng tâm nhất trí của người dân như hiện nay, chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ dập tắt được đợt dịch này, toàn đất nước trở lại trạng thái bình thường và chúng tôi có thể tổ chức thành công cuộc thi".

Sau khi lùi thời điểm tổ chức, thời gian nộp hồ sơ online của các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020 sẽ được kéo dài hơn. Cụ thể, khu vực miền Bắc được gia hạn từ 29/8 lên 26/10 còn khu vực miền Nam là 7/8 lên 25/9.



Trailer tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2020



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ