Hóa ra Minh Hiếu không phải tên thật của nam sinh cõng bạn, bất ngờ với câu chuyện ý nghĩa đằng sau

Câu chuyện về Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu đã thu hút được sự chú ý của đông đảo công chúng trong thời gian gần đây. Tất Minh với nhiều khó khăn trong việc di chuyển, đã được em Ngô Minh Hiếu ròng rã trong suốt 10 năm trời cõng bạn tới trường, cùng đi học. Tin vui đã tới với 2 thí sinh này khi tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 vừa qua, cả 2 em đều đạt được điểm cao xuất sắc. Cụ thể, Minh Hiếu thi khối B đạt tổng số 28,15 điểm, Tất Minh thi khối A đạt 28,1 điểm.

Câu chuyện về tình bạn đẹp của 2 cậu học trò này khiến nhiều người không khỏi xúc động

Với số điểm này, Tất Minh đã trúng tuyển vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nơi em ấp ủ giấc mơ theo học ngành Công nghệ Thông tin. Đáng tiếc, Minh Hiếu lại thiếu 0,25 điểm để theo học tại trường Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, Minh Hiếu đã trúng tuyển vào trường Đại học Y Thái Bình, một ngôi trường cũng xuất sắc không hề kém cạnh trong việc đào tạo các y, bác sĩ trên cả nước.

Theo nguồn tin mới cập nhật, ngày hôm qua 8/10, Minh Hiếu đã tới trường Đại học Y Dược Thái Bình làm thủ nhập học và được đích thân thầy Hiệu trưởng PGS. TS. NGND Hoàng Năng Trọng gặp mặt, trao quà. Đồng thời nhà trường cũng đã xác nhận sẽ miễn trọn gói học phí 6 năm học và tạo điều kiện thuận lợi, sắp xếp chỗ ở cho nam sinh tại ký túc xá của trường.

Minh Hiếu đã tới làm thủ tục nhập học tại trường Y Thái Bình

Trên trang Facebook cá nhân, chú Đỗ Trọng Khơi - một người bạn của thầy Hoàng Năng Trọng - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình có chia sẻ như sau:

"Tin vui về trường hợp thí sinh 10 năm cõng bạn đi học.

Tên hồ sơ dự tuyển Đại học của em là Ngô Văn Hiếu, báo chí thường gọi là MINH HIẾU, vì lý do lấy tên người bạn liệt chân Nguyễn Tất Minh ghép với tên em thành ra tên gọi Ngô MINH - HIẾU.

Trường hợp tên gọi hai em khiến tôi không khỏi xúc động nghĩ về trường hợp của tình bạn giữa tôi Đỗ Xuân Khơi với thầy Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình - Hoàng Năng Trọng. Cũng vì cảm tình bạn mà tôi đã đổi tên bút danh thành ra tên gọi như mọi người biết đến hôm nay, là Đỗ TRỌNG - KHƠI.

Sáng nay em Ngô Văn Hiếu đã đến Trường Đại học Y Dược Thái Bình làm thủ nhập học và em đã được thầy Hiệu trưởng gặp mặt, trao quà. Nhà trường cũng đã xác nhận sẽ miễn trọn gói học phí 6 năm học và xếp cho em chỗ ở tại ký túc xá của trường. Đây cũng là cái duyên gặp gỡ giữa thầy Hiệu trưởng và em. Hy vọng em sẽ học tập tốt để sau này trở thành một bác sỹ giỏi, có tấm lòng 'Từ mẫu' trong sứ mệnh chữa bệnh, cứu người cao quý của mình."

Dù được cộng đồng mạng yêu cầu trường Đại học Y Hà Nội tạo ra một tiền lệ đặc biệt cho mình, nhưng Hiếu cho biết, dù có nhận được đặc cách thì em cũng xin phép từ chối, bởi "việc đặc cách không hợp lý, vì một cá nhân không thể ảnh hưởng chuyện tuyển sinh của trường Đại học ở 1 quốc gia. Mình biết bản thân đến đâu, nên không muốn vin vào sự nổi tiếng của 2 đứa để có lợi cho bản thân" - Hiếu chia sẻ.

