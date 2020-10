Làm mẫu treo sa trễ ngực cho một cơ sở spa, cô gái nhập viện với vòng 1 nhiễm trùng, lở loét

Bác sĩ Phạm Văn Ái cho biết mới đây tiếp nhận điều trị 1 trường hợp cô gái trẻ (chưa lập gia đình) bị lở loét vòng 1 do thực hiện phẫu thuật treo sa trễ ngực. Vốn là người có vòng 1 kém săn chắc, chảy xệ như quả mướp nên cô gái rấ tự ti, muốn tìm cách để nâng ngực thon gọn và săn chắc hơn.

Đúng lúc được một cơ sở spa tìm làm mẫu thực hiện treo sa trễ vòng 1, cô gái không ngần ngại đi từ Hải Phòng lên Hà Nội thực hiện thủ thuật. Đáng nói, sau phẫu thuật vết thương không lành mà cứ loét ra, chảy nước rồi nhiễm trùng.



Chịu đựng đau đớn suốt 3 tháng, cô gái tìm đến thẩm mỹ viện "bắt đền" nhưng không được phản hồi đúng mực. Lúc này cô gái đành bất lực đem bộ ngực tổn thương tới cầu cứu bác sĩ.



Bác sĩ Ái, khi tìm tới bệnh viện, vùng ngực cô gái bị nhiễm trùng nặng, quầng vú loét. Bác sĩ nhận định, với trường hợp này, việc xử lý rất khó khăn vì bệnh nhân đang nhiễm trùng. Nếu xử lý không đúng có thể dẫn tới nhiễm trùng máu.



Do đó, ê kíp tiến hành phẫu thuật cắt bỏ vùng nhiễm trùng, dẫn lưu dịch mủ, đồng thời cho bệnh nhân sử dụng các loại kháng sinh tiêu viêm và theo dõi. Bệnh nhân cần theo dõi 1 thời gian nữa và được tiên lượng có thể phải tạo hình lại vùng ngực vì đã bị hỏng, sẹo chằng chịt.



Bác sĩ Ái cảnh báo chị em cần tỉnh táo trước những lời mời chào có cánh của các cơ sở thẩm mỹ hay thậm chí tình nguyện trở thành “mẫu” để cho spa thí nghiệm. Việc thực hiện các phẫu thuật thẩm mỹ phải do bác sĩ phẫu thuật có tay nghề trình độc cao thực hiện. Các spa tự quảng cáo, do các học viên tự thực hiện, không đảm bảo vô trùng dễ gây biến chứng nghiêm trọng khiến chị em tiền mất tật mang.



