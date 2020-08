Rơi lệ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình `thợ bắt rắn` bất đắc dĩ: Vì tiếc nên cố bắt rồi bị cắn

ANh Tâm giữ chặt con rắn từ lúc bị cắn cho đến khi được đưa đến bệnh viện

Có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy chăm chồng, chị Bùi Thị Ngọc Tuổi (SN 1992, vợ anh Tâm) kể: Trước đây anh từng hành nghề bắt rắn và không có kinh nghiệm gì trong công việc rủi ro này. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên anh đành trở thành "thợ bắt rắn" bất đắc dĩ. Công việc này giúp gia đình có thêm một khoản thu nhập để lo cho con nhỏ.

Theo chia sẻ của chị tuổi trên tờ Vietnamnet, các đây không lâu, anh Tâm bị tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu và điều trị. Do đó Sức Khỏe giảm sút, không làm được công việc nặng nhọc nên người ta cũng không thuê anh nữa.

"Anh ấy bị tai nạn, phải mổ cái chân. Sau khi mổ xong, chân anh ấy yếu hẳn đi. Anh không còn làm việc nặng được nữa nên không ai thuê. Cuộc sống gia đình khốn khó giờ càng vất vả hơn. Không có ai thêu nhưng biết xung quanh nhà nhiều rắn nên anh nghĩ cách đặt bẫy bắt chúng lấy tiền chạy ăn từng bữa", chị Tuổi tâm sự.

Chị Tuổi chỉ mong chồng sớm khỏi để về với vợ con

Cũng theo chị Tuổi, gia đình không có đất để sản xuất. Sinh hoạt trong nhà chủ yếu dựa vào công việc làm thuê của hai vợ chồng. Trước khi gặp tai nạn, anh Tâm nhận làm thuê cho chủ vườn trồng mãng cầu như xịt thuốc, tỉa cảnh, cắt hoa... Hết mùa mãng cầu, nếu có ai gọi, anh lại đi phụ hồ không thì đi làm mướn chỗ khác rồi chạy xe ôm. Anh tất bật suốt ngày chẳng được nghỉ ngơi.

Chị Tuổi cũng không khá hơn, không có công việc ổn định, ai mướn gì thì làm nấy. Hết cắt cỏ thuê lại đến chăm mãng cầu.

"Gia đình chồng tôi cũng không khá giả gì. Nhà đông anh em, ai cũng khó khăn nên không đỡ đần được nhau. Ngày anh Tâm nhập viện, bác sĩ bảo chỉ còn 20% cơ hội sống, tôi như chết lặng. Hai đứa con còn nhỏ quá, không có chồng tôi không xoay sở nổi để nuôi chúng. Hai ngày qua tôi không chợp mắt nổi, chỉ mong anh qua cơn nguy kịch. Dù có gánh thêm nợ cũng được, chỉ cần anh khỏe trở về với vợ con", chị Tuổi nói.

Anh Tâm đã qua cơn nguy kịch

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, phải chờ từ 24 đến 48h tới mới xác định được bệnh nhân có bị biến chứng viêm cơ tim cấp hay không. Bệnh nhân đã được tiêm 15 lọ huyết thanh điều trị nọc độc rắn hổ mang chúa.

Your browser does not support HTML5 video.

Thống kê của WHO cho hay trung bình mỗi ngày có khoảng 200 người chết vì bị rắn cắn.

Video: VNEWS