Hoàn thành bài thi tổ hợp KHXH và KHTN: Thí sinh nhận xét đề dễ, làm xong trong 15 phút

Phỏng vấn nhanh các thí sinh vừa hoàn thành bài thi tổ hợp KHTN và KHXH trong 150 phút vào sáng hôm nay, nhiều thí sinh nhận xét đề thi có độ khó hơn đề đã ra đợt 1, tuy nhiên không làm khó được các sĩ tử. Theo HHT, một số thi sinh tự tin sẽ đạt điểm tối đa cho một số bài thi.

Ghi nhận tại Đà Nẵng, ngày thi thứ 2 diễn ra trong không khí oi bức của mùa hè, nhiều thí sinh sau khi rời khỏi phòng thi đã đi về nhà tranh thủ nghỉ ngơi để tiếp tục bài thi Ngoại Ngữ vào buổi chiều.

Thí sinh nhận xét đề thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 vừa sức

Một số thí sinh dự thi tổ hợp Khoa học Xã hội cho biết, đề thi các môn xã hội đợt 2 chủ yếu kiểm tra kiến thức cơ bản của các sĩ tử. Riêng đề Lịch Sử có tính phân hóa cao, đòi hỏi thí sinh suy luận nhiều hơn là ghi nhớ, học vẹt.

Bạn Diễm Quỳnh, trường THPT Phan Châu Trinh chia sẻ: "Với đề thi tổ hợp Xã hội năm nay, bản thân mình có thể đạt trung bình từ 8 điểm. Đối với môn Sử, mình phải suy luận rất nhiều, có rất ít câu có thể sử dụng phương pháp loại trừ. Còn môn Địa lý và môn Giáo dục công dân khá dễ và vừa sức, mình hoàn thành 2 môn này khá nhanh".

Các thí sinh bàn luận sôi nổi về đề thi buổi sáng

Hoàn thành bài thi Địa lý trong khoảng 15 phút đầu



Bạn Phạm Ngọc Hào, trường THPT Phan Châu Trinh cũng cho biết: “Vì chỉ dùng tổ hợp môn này để xét tốt nghiệp nên mình cũng không đặt nặng vấn đề điểm. Đối với mình đề thi này khá dễ, mình chỉ mất tầm 15 phút cho môn Địa”.

Đối với đề thi Tổ hợp Khoa học Tự nhiên, môn Vật lý được các thí sinh khá chú tâm nên đa số các bạn đều tự tin sẽ đạt điểm số như mong muốn. Bạn Ngô Trần Ngọc Vinh, trường THPT Phan Châu Trinh chia sẻ: “Mình thi khối A1 nên thấy đề thi khá ổn, đối với những bạn đầu tư về môn Lý thì sẽ làm bài tốt. Về độ phân hóa, với đề Lý mình thấy chỉ phân hóa ở 4 câu cuối, nếu các bạn chuyên Lý sẽ làm được bài.”

Nhìn chung, các thí sinh đều giữ tinh thần thoải mái trước và sau khi hoàn thành bài thi, đây sẽ là động lực cho các sĩ tử tiếp tục làm nên những thành tích tốt ở môn cuối cùng của kì thi tốt nghiệp THPT đợt 2 - môn Ngoại ngữ diễn ra vào chiều nay.

