Your browser does not support HTML5 video.

Hoảng hồn điện thoạt bất ngờ phát nổ, bốc cháy ngay trên xe buýt 11:24 02/06/2020 Một thanh niên đang ngồi nghe nhạc trên xe buýt thì chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ. May mắn là không có hành khách nào trên xe bị thương.