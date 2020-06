Your browser does not support HTML5 video.

Hoảng hồn người đàn ông "tụt quần ăn vạ" ngay trước mặt CSGT 09:30 25/06/2020 Theo đoạn clip, một người đàn ông không rõ vì sao bỗng cởi quần giữa đường rồi lời qua tiếng lại với các chiến sĩ CSGT. Hành động phản cảm của người đàn ông này đã khiến rất nhiều người bất bình.