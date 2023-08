Hoàng Mai: Lan tỏa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tạo môi trường vững chắc phát triển kinh tế-xã hội

Tối 14/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã dự Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023, tại phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Nhân dân và cán bộ phường Định Công

Cùng dự có các đồng chí: Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an Thành phố; Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tham dự Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phường Định Công

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 phường Định Công cho biết: Ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ" là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống của toàn thể Nhân dân tại các các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ dân phố. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những bước chuyển biến rõ rệt, tích cực, giải quyết kịp thời bức xúc trong nội bộ quần chúng Nhân dân; phạm pháp hình sự giảm cả về số vụ và số đối tượng. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc, điển hình có phương pháp vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ.

Đến nay, phường đã xây dựng và triển khai thực hiện các chuyên đề, mô hình như: "Công an phường phối hợp với Bệnh viện Bưu điện, Tổ dân phố 41, 42 làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên, bệnh nhân, nhân dân xung quanh bệnh viện nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm nhằm đảm bảo ANTT khu vực trong và ngoài bệnh viện"; "Vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tại các khu dân cư trên địa bàn phường Định Công"; "Phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phòng các tổ dân phố quản lý người tỉnh ngoài đến tạm trú tại các nhà cho thuê trọ trên địa bàn" và các mô hình "Tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự"; "Khu chung cư an toàn về an ninh, trật tự" tại các địa bàn của cảnh sát khu vực.

Đặc biệt, trong năm, đã thành lập được 32 Tổ liên gia an toàn về PCCC và bố trí 35 điểm chữa cháy công cộng; Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và nhiều buổi tuyên truyền về PCCC cho các hộ dân, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trong đó, đã phát động các hộ gia đình dân trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy, mở lối thoát nạn thứ 2.

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 phường Định Công phát biểu khai mạc Ngày hội

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Phượng tin tưởng, cùng với sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, tâm huyết của Nhân dân, cán bộ đảng viên sinh sống và làm việc trên địa bàn, thời gian tới, công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng trên địa bàn phường sẽ có bước tiến mới, rõ nét hơn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cho biết: Quận Hoàng Mai luôn xác định tổ chức hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là nhiệm vụ hết sức quan trọng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp Nhân dân xây dựng vững chắc nền an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong những năm qua, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai phát biểu tại Ngày hội

Trong 20 năm xây dựng và phát triển, diện mạo quận Hoàng Mai có nhiều đổi thay, văn minh, đô thị khang trang, hiện đại hơn; kinh tế, chính trị- xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Từ một vùng nông nghiệp phía Nam Thủ đô, quận Hoàng Mai đã trở thành một đô thị sôi động, phát triển. Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp rất lớn của chính quyền và nhân dân phường Định Công trong xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Thời gian qua, nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đã được phát hiện, kịp thời giải quyết ổn định ngay tại cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết, cùng nhiều mô hình, chuyên đề sáng tạo hiệu quả, với các phong trào khác, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tổ dân phố.

“Đây là những kết quả có ý nghĩa giá trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó, tạo sức lan tỏa nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của địa phương” - Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố trao Bằng khen của UBND Thành phố cho Nhân dân và cán bộ phường Định Công

Thời gian tới, lưu ý nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng Công an và toàn thể Nhân dân toàn quận và phường Định Công thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" để Ngày hội thực sự là Ngày hội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Tiếp tục khẳng định phong trào là sự nghiệp của quần chúng, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Nhân dân địa phương, trong đó, lực lượng Công an phường là nòng cốt, là điểm tựa để thúc đẩy phong trào.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trao Giấy khen của UBND quận cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, công tác xây dựng phong trào phải được lãnh đạo, chỉ đạo một cách thường xuyên, chặt chẽ và thống nhất từ quận đến phường, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Đồng thời, phải được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác; góp phần đảm bảo an ninh trật tự của địa phương, tạo môi trường vững chắc cho phát triển kinh tế- xã hội.

Ngoài ra, chú trọng lồng ghép các hoạt động thiết thực trong Ngày hội như: Giải quyết các TTHC, cấp căn cước công dân, cấp định danh điện tử và đăng ký cư trú; thăm hỏi động viên và tặng quà các gia đình chính sách; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào" Toàn dân bảo vệ ANTQ".

Vương Vân