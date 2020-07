Hoàng Thùy vào danh sách loạt sao "hở bạo" chiếm spotlight cô dâu trong những đám cưới sao

Tối ngày 25/7 vừa qua, đám cưới á hậu Thúy Vân đã diễn ra tại không gian khách sạn 5 sao tại Thành phố Hồ Chí Minh và có sự tham gia của hàng loạt sao hạng A đình đám của showbiz Việt. Mọi thông tin về lễ cưới đều nhận được sự quan tâm chú ý rất lớn của giới truyền thông và cộng đồng mạng.

Đám cưới á hậu Thúy Vân diễn ra tại không gian sang trọng và tràn ngập hạnh phúc.

Dù đám cưới nhận được rất nhiều lời chúc và lời khen ngợi tích cực từ cộng đồng mạng nhưng dàn sao khách mời lại vô tình vướng nhiều chỉ trích bởi phong cách ăn mặc có phần quá lố của mình.

Người đẹp Hoàng Thùy là một trong những sao xuất hiện với bộ trang phục nổi bật nhất là chiếc váy trễ vai đính nơ màu hồng neon nổi bật. Lùm xùm chỉ trích sẽ không diễn ra nếu phần cúp ngực của chiếc váy không quá sâu khiến tổng thể bộ trang phục trở nên "thiếu vải" và màu sắc quá nổi bật chiếm spotlight cô dâu.

Chiếc váy của Hoàng Thùy nhận về nhiều chỉ trích.

Ngay sau khi nhận được thông tin về những chỉ trích, Hoàng Thùy đã chủ động đăng trên Instagram cá nhân của mình: "Năm nay lắm thị phi, lâu lâu mặc cái đầm bánh bèo đi đám cưới cũng gây tranh cãi nữa". Khi nhận được câu hỏi của các báo về suy nghĩ của Hoàng Thùy trước vụ việc trên thì cô vẫn giữ nguyên lập trường của mình về việc cô cảm ổn với trang phụ của mình và không muốn tranh cãi với ai về vấn đề này. Nhưng cách giải thích này của Hoàng Thùy không làm những lời lên án giảm bớt mà còn tăng thêm vì thái độ phủ nhận trắng trợn của mình.

Lời giải thích có phần không thỏa đáng của Hoàng Thùy.

Để làm dẫn chứng cho sự chỉ trích này, nhiều khán giả giải thích và lấy cả ví dụ về đám cưới của các sao quốc tế và dàn khách mời đa phần đều lựa chọn trang phục lịch sự, đơn giản nhất để không lấn át cô dâu.

Trước Hoàng Thùy, có không ít trường hợp sao khách mời điện đồ "kém tâm lý", "kém sang" khiến khán giả không khỏi ngượng ngùng thay. Diện váy trùng màu với cô dâu, váy có kiểu dáng giống váy cưới, cắt xẻ hở bạo,... đều là những lỗi dễ bị vướng vào lùm xùm mỗi khi khách mời nổi tiếng xuất hiện tại đám cưới sao.

Sự cố "váy đôi" của Lê Khánh trong đám cưới cô dâu Thúy Diễm.

Ngay cả những tên tuổi lớn vốn không bao giờ dính thị phi cũng không thoát khỏi danh sách này như Thủy Tiên, Lê Khánh, Minh Hà,... Tuy không phải hành động cố ý nhưng những sự cố này khiến các sao trở nên mất điểm trong mắt cô dâu chú rể, dàn khách mời khác và cả các fan theo dõi sự kiện nữa.

Thủy Tiên, vợ cựu cầu thủ Công Vinh, cũng mắc lỗi váy đôi tương tự hơn nữa còn trùng màu với váy cô dâu.

