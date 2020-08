Hoàng Touliver: Chàng producer tài năng trong Rap Việt và mối tình ngọt ngào với bà xã Tóc Tiên

Hoàng Touliver là ai?

Hoàng Touliver tên thật Nguyễn Hoàng, sinh ngày 21/01/1987 ở Hà Nội . Nhắc đến cái tên Hoàng Touliver, mọi người sẽ liên tưởng đến ngay một anh chàng với phong cách ăn mặc quái dị, phá cách cùng tài năng hơn người và mối tình ngọt ngào với bà xã tóc tiên.





Được biết, Hoàng Touliver theo học piano 11 năm thế nhưng ông xã Tóc Tiên lại có niềm đam mê bất tận với dòng nhạc hiện đại, hòa âm phối khí. Sự thay đổi bất ngờ ấy khiến gia đình anh không thể chấp nhận, họ không ủng hộ và quyết định cắt hết mọi viện trợ học tập cho anh.

Hoàng Touliver.

Từ đó, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn chông gai, Hoàng Touliver vẫn vững chắc niềm tin sẽ trở thành một producer, một DJ thực thụ thay vì nghệ sĩ dương cầm. Thời điểm ấy, khi internet chưa phát triển nhiều nên việc tự học của anh cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, anh vẫn tìm hiểu các tư liệu trên mạng, tự tìm kiếm các phần mềm hòa âm và đầu tư cho các máy móc, kỹ thuật cho mảng DJ.





Hành trình trở thành 'phù thủy âm nhạc' của thị trường nhạc Việt

Sau một khoảng thời gian tự mình mày mò và học tập, đến năm 2007 khán giả vô cùng thích thú với những bản beat nổi tiếng của Hoàng Touliver như Tell me why, Hoa sữa, Ngày mai, Destiny, Mr. Right, … Tên tuổi của anh chàng cũng dần được nhiều người biết tới, từng bước trở thành DJ và producer âm nhạc hàng đầu Việt Nam.

Năm 2012, Touliver chuyển sang làm DJ, chơi dòng nhạc Bass & Dubstep. Theo đó, anh và nhóm SpaceSpeakers đã tổ chức những show âm nhạc lớn ở cả Hà Nội và Tp.HCM như Drop Da Bass , SpaceBass , Youth Festival.

Hoàng Touliver được mệnh danh là 'phù thủy âm nhạc'.

Đến năm 2013, ông xã Tóc Tiên cho ra mắt Vol.1 SBNSL (Spaceboys Neva Sleep). Sau đó, anh cùng SpaceSpeakers tham gia các sự kiện âm nhạc lớn như Prisma Run, Monsoon Festival 2014, Yamaha Countdown 2015 và tự tổ chức các sự kiện âm nhạc hiện đại phục vụ giới trẻ Việt Nam như SpaceJam, SpaceBass, Drop Da Bass...

Đặc biệt, năm 2015 anh đã ghi dấu ấn lớn trong lòng khán giả khi tham gia chương trình The Remix 2015 cùng ca sĩ Tóc Tiên.

Anh từng kết hợp với nhiều tên tuổi nổi tiếng của showbiz Việt như Trà My idol, Phương Vy, Thảo Trang… và những nghệ sĩ yêu thích âm nhạc đường phố, underground như Kimmese, Justa Tee hay Lil’knight.



Những năm gần đây, cũng chính Hoàng Touliver là người đã định hình phong cách âm nhạc cho Tóc Tiên. Anh là người đảm nhiệm vai trò hòa âm cho các sản phẩm âm nhạc của bà xã, có thể kể đến như: Ngày mai, Vũ điệu cồng chiêng và Có ai thương em như anh.

Hiện tại, Hoàng Touliver trở thành Giám đốc âm nhạc của chương trình Rap Việt . Có thể thấy, "Phù thủy âm nhạc" Touliver sẽ mang đến những nét đặc sắc riêng cho chương trình "Rap Việt" mùa đầu tiên, góp phần đưa Rap Việt trở thành chương trình hot nhất thời điểm hiện tại.



Phong cách ăn mặc 'quái dị', được cả giới DJ nể trọng



Hoàng Touliver được nhiều người biết đến với phong cách quái và chất về phong cách thời trang. Có thể thấy, anh ưa chuộng phong cách thời trang đơn sắc, chỉ chọn quần áo màu đen hoặc trắng.

Touliver và bà xã Tóc Tiên.

Hoàng Touliver là cái tên nổi tiếng trong giới DJ, giới EDM hay cộng đồng underground từ lâu. Chính Touliver là người sáng lập ra SpaceSpeakers từ hơn 10 năm trước. Đây chính là nơi quy tụ cả một một cộng đồng âm nhạc tiên phong trên thị trường, hỗ trợ nhau để tạo ra những sản phẩm âm nhạc xuất sắc nhất.

Ông xã Tóc Tiên vẫn luôn được coi là linh hồn của cộng đồng âm nhạc tiên phong một thời bởi chính SpaceSpeakers đã đóng góp một phần quan trọng cho bước tiến của giới underground, được Soobin Hoàng Sơn tôn trọng gọi là 'anh cả'.

Sau SpaceSpeakers, Hoàng Touliver còn là producer chăm tổ chức các sự kiện âm nhạc cho giới đam mê âm nhạc trẻ, trở thành cầu nối để những cá tính âm nhạc học hỏi, chia sẻ lẫn nhau trong cộng đồng underground.

Mối tình đẹp với bà xã Tóc Tiên

Sau lần hợp tác ăn ý tại The Remix 2015, Hoàng Touliver và Tóc Tiên liên tục vướng phải tin đồn hẹn hò bởi những hình ảnh thân mật, tay trong tay xuất hiện trong những sự kiện lớn. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn thản nhiên không hề lên tiếng chuyện tình cảm này.

Ngày 20/2/2020, Hoàng Touliver và Tóc Tiên đã chính thức về chung một nhà với đám cưới tổ chức riêng tư, thân mật tại Đà Lạt.

Sau khi hẹn hò bí mật được 4 năm, đến 2019 cặp đôi mới chính thức thừa nhận mối quan hệ. Lý do không công khai được cả 2 đưa ra là do liên quan đến gia đình.

Ngày 20/2/2020, Hoàng Touliver và Tóc Tiên đã chính thức về chung một nhà với đám cưới tổ chức riêng tư, thân mật tại Đà Lạt. Sau khi chính thức trở thành vợ chồng, cặp đôi thường xuyên đốn tim cư dân mạng bởi những hình ảnh ngọt ngào đời thường, Tóc Tiên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh nấu ăn phục vụ ông xã, gia đình và bạn bè.

