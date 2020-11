Hoàng tử William từng nhiễm COVID-19 cùng Thái tử Charles nhưng được giấu kín

Tờ The Sun đưa tin, Hoàng tử William (38 tuổi) xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hồi đầu tháng 4 vừa qua. Kết quả xét nghiệm chỉ vài ngày sau khi Thái tử Charles và Thủ tướng Anh Boris Johnson mắc bệnh hôi cuối tháng 3.

Theo truyền thông trong nước, hoàng tử giữ bí mật bệnh tình để tiếp tục làm việc và động viên tinh thần của người dân.

Tờ The Sun đưa tin thời điểm đó, cung điện Kensington, văn phòng và nơi cư trú chính thức của Hoàng tử William, từ chối bình luận về vấn đề này. Trước khi có kết quả xét nghiệm, Hoàng tử nước Anh đã tự cách ly tại nhà riêng ở Ammer Hall thuộc hạt Norfolk.



Sau đó, ông được điều trị ngay trong cung điện và thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh từ chính phủ.