Học đòi video trên mạng rửa tôm bằng... máy giặt, cặp vợ chồng mất trắng gần 3kg tôm hùm đất

Bên cạnh những chuyện mua hàng online 'treo đầu dê bán thịt chó' thì trên mạng xã hội cũng tồn tại nhiều loại clip dạy nấu ăn, mẹo ăn uống vô cùng kì quái. Những dạng clip này dù trông hay ho dễ làm, nhưng không phải lúc nào cũng là thật bởi đằng sau đó là đội ngũ edit dốc sức chỉnh sửa để video trông hoàn hảo.

Dù có thế nào, người xem cũng phải luôn cảnh giác và tỉnh táo trước những đoạn clip như vậy, nếu không sẽ gặp phải những tình huống ê chề, 'được ăn cả ngã về không' mà đa phần là mất trắng. Chẳng hạn như câu chuyện của cặp vợ chồng dưới đây, học đòi video trên mạng rửa tôm càng đỏ bằng... máy giặt và phải nhận cái kết đắng. Câu chuyện này được cho là đã xảy ra từ 1 năm trước, tuy nhiên vẫn là một bài học dành cho những người 'ghiền' xem video hướng dẫn trên mạng xã hội cách tỉnh táo khi làm theo những mẹo vặt như vậy:

"Gần đây vợ tôi hay mải mê lướt Douyin (một nền tảng xem video Trung Quốc còn có tên khác là Tik Tok), sau đó tôi cũng lướt xem đã nên học được vài kỹ năng trên trang mạng này. Hôm qua, có người mang đến cho nhà tôi khoảng 2.5 kg tôm hùm đất (còn được biết đến với cái tên tôm càng đỏ). Bạn nào mà đã từng làm tôm hùm đất thì cũng biết rồi đó. Rửa tôm là việc cực kỳ mệt, cực kỳ phiền, nào là phải dùng bàn chải chà khắp người nó, rồi phải dùng kéo cắt vỏ, cắt các thứ này nọ Tôi và vợ thấy khá là phiền, dù sao 2.5kg tôm không biết làm bao lâu mới xong. Thế là hai vợ chồng chợt nảy ra một suy nghĩ, bọn tôi từng thấy một video trên Douyin chỉ cách rửa tôm bằng máy giặt. Vì muốn để nó sạch hơn, chúng tôi còn cho thêm một ít bột soda, giấm, bột giặt vài thứ linh tinh nữa vào. Sau đó bật máy giặt cho nó chạy. Còn hai vợ chồng thì quay ra chuẩn bị đồ ướp, nước chấm các thứ với tâm trạng háo hức. Kết quả là 43 phút sau. Đúng vậy, một con tôm còn nguyên vẹn cũng không thấy đâu, thậm chí một miếng thịt cũng không có luôn! Máy giặt cũng hư rồi, chúng tôi đang liên hệ chỗ bán ve chai để tống nó đi. Giờ nghĩ lại hận không thể tát cho mình tỉnh: Làm sao lại đi tin máy giặt có thể rửa sạch tôm hùm chứ? Giờ nghĩ lại lúc ấy, tôi đã biết tại sao khi giặt gần xong thì máy giặt lại phát ra mấy âm thanh kỳ lạ rồi. Hoá ra nó đang cố giãy giụa trước khi "lên thớt"!!!". Nguồn bản dịch: Kì Dung/ Weibo Việt Nam

Đúng là khó có thể ngờ, video trên mạng trông hay ho là thế lại khiến cặp vợ chồng nhận cái kết đắng ngắt, chưng hửng nhịn đói. Không những mất cái ăn, ngay chả chiếc máy giặt cũng chịu trận nát bét sau 'tối kiến' của cặp đôi này. Cư dân mạng không thể nhịn cười trước sự ngây ngô của cặp vợ chồng khi quá tin những hướng dẫn trên mạng để rồi phải 'ăn' bài học đắt giá đến vậy. Một số người bình luận như sau: "Chẳng hiểu sao đi tin cái clip hoang đường đến như vậy. Thôi của đi thay người theo nghĩa đen luôn nhé"; "Người ta một người ngớ ngẩn thôi đây được cả hai vợ chồng, ở bên nhau mãi nhé hai bạn",...

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ