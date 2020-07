Học Jennie (BlackPink) diện 7 kiểu tóc vừa xinh xắn vừa trendy ngày hè

Jennie ( BlackPink ) quả thực là "thánh tạo trend", bất kì kiểu item hay kiểu tóc nào được cô nàng diện cũng nhanh chóng trở thành xu hướng. Không ít những item đã lập tức sold out dù có mức giá rẻ bèo hay là tiền tỷ, chỉ cần Jennie từng diện thì những cô nàng sành điệu lập tức muốn "đua đòi" theo thần tượng ngay.



Dù trung thành với màu tóc tối quanh năm nhưng Jennie vẫn biết cách tạo kiểu tóc cực xinh để lúc nào cũng có vẻ ngoài thời thượng, kiêu kỳ. Mới đây, beauty vlogger Krystal Oh đã tổng hợp những kiểu tóc đơn giản mà sang chảnh của cô nàng thời thượng Jennie, chị em đừng bỏ qua mà hãy học theo ngay nhé.

Diện băng đô





Là một người vô cùng ưu ái phong cách thời trang thập niên 90, phụ kiện băng đô rất được Jennie ưa thích. Chị em dù có tóc thẳng hay uốn xoăn thì cũng không thành vấn đề, chỉ cần đeo thêm băng đô tóc là có ngay thần thái kiêu kì, sang chảnh nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, đáng yêu như Jennie rồi.

Dùng kẹp tóc

Đây cũng là một trend phụ kiện khác được dịp "bùng nổ" nhờ Jennie. Nhờ diện kẹp tóc, Jennie đã có vẻ ngoài ngây thơ, dễ thương hơn hẳn. Những nàng bánh bèo muốn học theo thì hãy đeo phụ kiện giống nữ thần tượng này nhé, chỉ cần rẽ ngôi tóc và dùng kẹp nhỏ cặp hai bên mái là được.

Buộc tóc với scrunchie

Là một phụ kiện từng rất thịnh hành vào những năm 2000, scunchie đang dần quay trở lại như một xu hướng thời trang hấp dẫn. Không chỉ Jennie mà có vô số sao Hàn khác cũng tích cực lăng xê scrunchie, chẳng hạn như Joy (Red Velvet) hay Nayeon (Twice), IU,...

Nếu muốn có mái tóc sành điệu, hay ho như sao Hàn thì chị em nên sắm ngay những chiếc scrunchie ngọt ngào, dễ thương. Vải lụa đang là chất liệu hot hit hè năm nay, chị em nên chọn mua scrunchie chun lụa để thêm phần thời thượng, sang chảnh.

Búi tóc nửa đầu

Búi tóc nửa đầu giúp chị em có vẻ ngoài trẻ trung, năng động và cũng không kém phần ngọt ngào, dễ thương. Kiểu tóc này rất thích hợp cho những nàng thích phong cách nữ tính, ngọt ngào, chỉ cần chia nửa tóc, búi tóc cao qua đỉnh đầu là được.

Tóc đuôi ngựa nửa đầu

Những kiểu tóc buộc nửa đầu rất được Jennie ưa thích bởi chúng giúp cô nàng có thần thái sang chảnh, kiêu sa hơn hẳn. Cũng giống như kiểu búi trên, chị em chỉ cần chia nửa tóc và buộc đuôi ngựa là được, nhớ buộc tóc khéo kẻo để lộ mảng tóc trống hai bên đầu.

Tóc búi thấp

Tóc búi thấp cũng là một kiểu tóc được Jennie lăng xê bởi sự tiện lợi và đơn giản. Kiểu tóc này cũng rất trendy trong giới trẻ Hàn Quốc, chúng khiến người diện có vẻ ngoài sang chảnh, gọn gàng hơn hẳn. Những nàng tóc dài càng nên "đu theo" kiểu búi thấp này, nhất là trong những ngày hè nóng nực, oi bức.

Tóc tết

Tóc tết tưởng "lỗi thời" nhưng lại rất được Jennie yêu thích, vừa gọn gàng vừa "hack tuổi" cực chuẩn. Jennie từng "làm mưa làm gió" với kiểu tóc tết xương cá hai bên, giúp cô nàng có vẻ ngoài cá tính, năng động đừng hỏi.

Bên cạnh đó, kiểu tết trendy hè năm nay chính là tóc tết mái, được rất nhiều sao Hàn sành điệu lăng xê. Từ Jennie cho đến Rosé (BlackPink) hay Momo (Twice) cũng từng diện qua kiểu tóc này, chứng tỏ kiểu tóc này đang vô cùng hot hit ở xứ sở kim chi.

Theo Linh Chi/SKCĐ