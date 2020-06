Học lỏm bí kíp diện áo hở vai của Jennie (BlackPink), tha hồ sexy "hết nấc" ngày hè

Cả 4 nàng BlackPink đều sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, body cực phẩm không chút mỡ thừa và gu thời trang sành điệu nhất nhì Kpop. Tuy nhiên để nói về phần vai, thì chắc hẳn Jennie sẽ là người đạt danh hiệu "bờ vai đẹp nhất" với bờ vai ngang tựa chiếc mắc áo hoàn hảo. Cô nàng sở hữu cấu trúc xương vai ngang nhưng lại không hề thô, khoe được phần xương quai xanh gợi cảm, quyến rũ.

Có lẽ bởi vậy nên kiểu áo hở vai là một trong những kiểu trang phục mà Jennie ưa thích nhất. Biết rõ ưu điểm của mình, nữ idol này luôn diện những mẫu áo, váy trễ vai hoặc hở vai hờ hững để khoe phần xương vai thanh thoát, tinh tế. Áo hở vai là một trong những item độc đáo và phù hợp vào mùa hè, vừa thoáng mát vừa khoe được bờ vai xinh xẻo, gợi cảm của chị em. Tuy nhiên, không phải lúc nào chị em cũng biết cách phối item này cho phù hợp, bởi nếu mix&match không đúng kiểu có thể vô tình khiến cấu trúc cơ thể trở nên ngắn lại. Hãy học lỏm bí kíp diện áo hở vai của Jennie (BlackPink) để sở hữu những set đồ tuy đơn giản nhưng vẫn vô cùng gợi cảm, tươi trẻ nhé.

Một trong những set đồ "cực phẩm" nhất của Jennie phải kể đến bộ trang phục mùa hè quảng cáo cho hãng giải khát Sprite. Nữ thần tượng này đã lựa chọn một chiếc áo trễ vai màu xanh lá - một trong những màu sắc hot nhất hè và mặc cùng quần short bò. Để tôn thêm đôi chân dài nuột nà, Jennie đã phối set đồ trên cùng một đôi sandal hở mũi màu be. Chỉ với set đồ đơn giản này, Jennie đã gây bão mạng xã hội Hàn Quốc nhờ thần thái sang chảnh và bờ vai quyến rũ.

Trong một buổi họp fan khác, Jennie đã diện một chiếc áo hở vai kẻ caro với phần ngực nhún dễ thương. Để thêm phần ngọt ngào, cô nàng đã kết hợp với kiểu tóc đuôi ngựa nửa đầu, chân váy bút chì "hot hit" màu trắng và choker ngọc trai xinh xắn.

Trong bộ photobook Summer Diary của BlackPink, một lần nữa Jennie lại chọn diện kiểu áo hở vai để khoe trọn bờ vai cực phẩm. Cô nàng lựa chọn một chiếc áo trễ vai màu xanh kẻ sọc khá nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn về xương quai xanh quyến rũ. Để giữ cho set đồ không bị rối mắt, Jennie phối đơn giản với khuyên tai tròn sang chảnh và quần kaki ống rộng màu trắng.

Có thể nói, xanh là một trong những màu sắc rất hợp với Jennie, bởi chỉ cần diện áo hở vai màu này là cô nàng lại muôn phần sang chảnh. Với chiếc áo hở vai xuyên thấu màu xanh này, bởi phần bèo nhún điệu đà đa tạo đủ điểm nhấn cho trang phục, Jennie chỉ mặc cùng quần short đen đơn giản là đã xong một set đồ ngọt ngào, nữ tính ngày hè.

Jennie hẳn là biết rất rõ điểm mạnh của mình, bởi áo trễ vai là một trong những item thường xuyên xuất hiện nhất. Với những chiếc áo hở vai màu trắng, bởi đây là gam màu trung tính, Jennie thường chọn kiểu áo bèo nhún hoặc có hoa văn lạ rồi phối cùng phụ kiện bạc lấp lánh để thần thái càng thêm sang chảnh, kiêu sa.





Áo hở vai quả thực là một item vô cùng thích hợp với mùa hè, vừa mát mẻ vừa sexy hết nấc. Nếu cũng mê mẩn style áo hở vai quyến rũ này, chị em nên sắm ngay vài chiếc áo cho tủ đồ thêm thời thượng, phong cách nhé.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ