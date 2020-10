Học lỏm BLACKPINK cách phối đồ phong cách học sinh mà vẫn chất ngất, không lo bị "cưa sừng làm nghé"

BLACKPINK đã thành công rực rỡ trong khoản khoe gu thời trang khi xuất hiện trên trường quay của chương trình "Knowing Bros". Vì đây là chương trình chạy theo chủ đề trường học nên các cô gái phải mặc trang phục giống như học sinh. Tuy nhiên, 4 cô gái đã đưa mọi thứ lên một tầm cao mới, khiến người hâm mộ và công chúng kinh ngạc bởi phong cách nhí nhảnh nhưng vẫn có những nét chấm phá cực sang chảnh.

Mặc dù các cô gái BLACKPINK vốn đã rất nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp ở bất kể nơi đâu và bất cứ khi nào, nhưng nhà tạo mẫu của họ luôn tuyệt vời trong việc lựa chọn trang phục để phù hợp với từng phong cách và dáng người. Chắc chắn không thể phủ nhận rằng quần áo có thể giúp làm nổi bật những điểm tốt nhất của một người và che đậy sự bất an về hình thể!

Outfit của Jennie

Phong cách của Jennie là sự pha trộn giữa cô gái tuổi teen vui vẻ nhưng vẫn có chút trẻ con với chiếc khăn trắng thắt cổ cực đáng yêu. Chiếc túi đeo vai dáng tròn cũng màu trắng tông xuyệt tông thắt một chiếc khăn lụa xanh nổi bật là điểm nhấn đồng thời giúp tổng thể bộ trang phục thêm phần tinh tế.

Outfit của Jennie

Chiếc túi của Jennie với kiểu dámh baguette màu trắng trơn, được thêm thắt một chuỗi pha lê của hãng Nieeh Ice có giá ₩ 175.000 KRW ($ 152 USD).

Outfit của Jisoo

Phong cách của Jisoo nữ tính và giống công chúa hơn, phù hợp với hình ảnh visual đỉnh cao trong lòng các Blink! Có lẽ điều nổi bật nhất là bộ trang phục của Jisoo được trang trí trong rất nhiều phụ kiện từ Dior. Chiếc thắt lưng logo Dior là điểm nhấn cho bộ trang phục và cũng giúp thu hút sự chú ý vào vòng eo con kiến.

Chiếc vòng choker của Dior bé xíu dưới cổ áo

Bạn có để ý rằng thay vì cà vạt hoặc ruy băng, Jisoo đã sử dụng một chiếc vòng cổ choker logo Dior không? Phần lớn chiếc choker đã bị giấu bên dưới cổ áo cài cúc, nhưng charm “CD” bằng kim loại tạo nên một điểm nhấn tinh tế nhưng quyến rũ. Trang phục của chị cả Jisoo được hoàn thiện bởi chiếc áo vest dệt có phàn tay bồng trắng cực lạ mắt có giá $480 USD của hãng GUIZIO.

Outfit của Rosé

Rosé thường diện những bộ đồ thể thao đơn giản năng động nhưng có hiệu ứng làm nổi bật vòng eo con kiến của mình rất tốt. Chiếc áo vest ban đầu của hãng CURETTY ($ 64) đã được stylist "cắt xén" thành áo crop với tay ngắn. Mặc dù fan rất trông đợi sẽ được thấy Rosé phối đồ cùng một số phụ kiện của YSL nhưng Rosé chứng minh rằng đôi khi, đơn giản là tốt nhất. Cổ áo cũng được để hở để làm nổi bật chiếc cổ dài và thanh tú của cô ấy!

Outfit khoe eo của Rosé

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Lisa! "Yêu nữ hàng hiệu" Lisa diện chiếc áo blouse thêu bằng lụa Crepe của Celine có giá lên tới $2980 USD khiến fan không khỏi.. ngã ngửa. Chưa dừng lại ở đó chiếc áo khoác pha len bên ngoài cũng tới từ bộ sưu tập Xuân/ Hè 2020 mới nhất của hãng. Chiếc áo khoác có phần vai độn ngang, giúp cân bằng với chiếc váy chữ A và vòng eo siêu nhỏ của cô. Trong khi trang phục của Lisa được hét giá "trên trời", nhưng fan chỉ mải chú ý vào mái tóc gẩy light vàng cực ngầu của em út.

Set đồ hét ra tiền của Lisa

Và tất nhiên, Lisa có thể quên diện loạt phụ kiện tới từ BVLGARI, cụ thể là vòng cổ và vòng tay từ bộ sưu tập B.zerol của họ.

Set phụ kiện BVLGARI của Lisa

Mặc dù không bao giờ có thể sao chép thần thái của BLACKPINK, nhưng ít nhất, chúng ta có thể lấy một số cảm hứng từ phong cách của họ và áp dụng từ những món đồ tương tự nhé!

Theo Thanh Thùy/SKCĐ