Học lỏm cách diện đồ menswear "chất chơi" như Châu Bùi

Châu Bùi tên đầy đủ là Bùi Thái Bảo Châu, sinh ngày 3-11-1997 tại Thành phố Hà Nội. Châu Bùi đã từng hotgirl người mẫu ảnh được giới trẻ yêu thích và hiện tại đang là một trong những Fashionista nổi tiếng tại Việt Nam.

Trang Instagram cá nhân của Châu Bùi sở hữu 2,5 triệu lượt followers, một con số khá lớn cho thấy sức ảnh hưởng của Châu Bùi đối với công chúng không hề thua kém gì các Ngôi Sao nổi tiếng.

Châu Bùi là một fashionista rất nổi tiếng tại Việt Nam.

Mặc dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, nhưng nhờ gương mặt với nét đẹp rất lạ cùng đôi môi dày, gu ăn mặc thời trang và vóc dáng ngày đẹp Châu Bùi sớm trở thành "nàng thơ" Việt Nam mới của làng thời trang quốc tế.

Trở thành gương mặt quen thuộc của các nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, Chanel,... Châu Bùi đã vươn tầm trở thành người mẫu cho các hãng thời trang cao cấp.

Được biết tới với tư cách là một fashionista độc - đẹp - lạ, Châu Bùi không đam mê những bộ váy thướt tha, bánh bèo, nữ tính mà lại tích cực lăng xê cho phong cách menswear. Cô nàng luôn diện phong cách độc đáo này một cách tự tin và phóng khoáng nhất.

Menswear là tên gọi dùng để chỉ những bộ trang phục hay là phong cách ăn mặc giống như nam giới. Những trang phục mà phái mạnh khoác lên mình bỗng giờ đây lại có sức cuốn hút đặc biệt đối với nữ giới. Khi nàng “diện” áo sơ mi, quần tây, veston như nam giới sẽ bộc lộ, có một sự quyến rũ lạ thường.

Châu Bùi sở hữu bộ sưu tập lớn các loại blazer.

Blazer là một item không thể thiếu để định hình phong cách menswear và đó là lý do Châu Bùi sở hữu một bộ sưu tập "khủng" đủ loại blazer với nhiều màu sắc, họa tiết, chất liệu khác nhau.

Châu Bùi diện một chiếc blazer hồng nổi bật thì sẽ cắt giảm trang sức và phụ kiện đúng chuẩn bí kíp.

Bí kíp mà Châu Bùi dùng để phối menswear với áo khoác đó là nếu blazer có chất liệu, họa tiết, màu sắc nổi thì sẽ đi kèm với áo trong trơn đơn giản và ngược lại. Điều này khiến cho tổng thể bộ trang phục không bị cục mịch rối mắt.

Bí kíp phối áo blazer cực chuẩn này được Châu Bùi áp dụng rất nhiều trong phong cách của mình.

Áo crop top hay áo cúp ngực và áo blazer chính là "đôi bạn thân" mà Châu Bùi luôn lựa chọn để mix & match phong cách menswear. Thay vì chọn áo sơ mi đứng đắn thì một chiếc áo trong cá tính sẽ giúp bộ đồ trở nên thời thượng hơn.

Châu Bùi diện áo cúp ngực với blazer vẫn đúng chuẩn bí kíp.

Không chỉ lăng xê menswear khi diện streetstyle, Châu Bùi đưa menswear lên cả thảm đỏ và các sự kiện thời trang lớn. Dù khác lạ nhưng cô nàng chưa từng một lần "lép vế" trước dàn sao nữ trưng diện lộng lẫy.

Châu Bùi diện menswear không hề kém cạnh khi đứng cạnh dàn người mẫu trong sự kiện LV Cruise 2020.

Bí kíp của Châu Bùi đó là muốn nâng tầm phong cách minimal như menswear thì cần tập trung vào make up, kiểu tóc thật táo bạo và sử dụng nhiều phụ kiện như túi, giày, mũ, trang sức,...

Phong cách make up cực nổi bật kết hợp phụ kiện và trang sức là cách để Châu Bùi khiến bản thân mình trở nên nổi bật.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ