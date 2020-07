Học lỏm nhà tạo mẫu tóc cho Red Velvet cách búi tóc hoàn hảo như Irene

Từ búi tóc cao đặc trưng cho đến kiểu tóc đuôi ngựa bồng bềnh không bao giờ rối, Irene của Red Velvet thực sự dành nhiều tâm huyết cho mái tóc của mình. Người hâm mộ thường tự hỏi bí mật về mái tóc hoàn hảo của cô ấy là gì và may mắn thay, nhà tạo mẫu tóc cho Red Velvet, Yoon Seo Ha đã tìm ra tất cả những bí mật đằng sau mái tóc hoàn hảo của Irene thông qua một cuộc phỏng vấn với Allure Korea.

Búi tóc hoàn hảo không tì vết của Irene

Một trong những vẻ ngoài mang tính biểu tượng nhất của Irene là kiểu tóc búi cao được fan “tia” thấy nhiều lần trên cả sân khấu lẫn các sự kiện lớn nhỏ. Irene thực sự xinh đẹp và nổi bật trong kiểu tóc như đặc biệt sinh ra để dành cho mình này và cô nàng luôn trông thật lộng lẫy, thanh lịch và sang trọng.

Những lỗi sai cơ bản khi búi tóc được Yoon Seo Ha chỉ ra

Trong khi búi tóc có vẻ phức tạp, nó thật sự đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều! Yoon Seo Ha tiết lộ rằng bí quyết cho một búi tóc đẹp nằm ở sự đảm bảo rằng bạn biết lựa chọn vị trí và hình dáng búi tóc cho phù hợp. Yoon Seo Ha chia sẻ: “Lỗi phổ biến nhất cho kiểu tóc búi là vị trí của búi tóc và hình dạng. Khi tôi làm tóc cho Irene, tôi thiết kế hình dạng của búi tóc đi lên theo chiều thẳng đứng.”

Hướng dẫn chi tiết tới từ nhà tạo mẫu tóc của Red Velvet

Nếu búi tóc quá phẳng hoặc bị xòe ra, nó có thể khiến khuôn mặt bạn trông tròn hơn so với thực tế. Vì vậy, để đạt được kiểu tóc búi hoàn hảo, Yoon Seo Ha tin rằng chú ý đến cách bạn buộc tóc là chìa khóa để làm cho mái tóc của bạn trông giống như một chiếc bánh bao xinh đẹp.





Cô cũng tư vấn những kiểu búi tóc phù hợp cho từng dáng mặt

Vị trí hoàn hảo nhất cho một búi tóc là quá đỉnh đầu một chút. Và búi tóc nên được cố định bằng một chiếc pin chữ U. Tuy nhiên Yoon Seo Ha cũng lưu ý nếu các nàng có gương mặt dài thì nên tránh kiểu búi tóc cao dáng thẳng. Thay vào đó hãy kéo giãn búi tóc để tạo cảm giác búi tóc tròn đầy từ đó cải thiện dáng mặt có phần hơi gầy hóp.

Tóc buộc đuôi ngựa phồng cực xinh của Irene

Vậy còn tóc buộc dáng đuôi ngựa dù cho vũ đạo có mạnh tới cỡ nào cũng không thể tuột của Irene thì sao? May mắn thay, Yoon Seo Ha đã tiết lộ bí mật đằng sau kiểu tóc đuôi ngựa thần thánh này. Các nàng nên chú ý khi buộc phải kéo dây thun ra đằng trước để cố định mái tóc. Cài một chiếc kẹp tăm theo chiều từ dưới hướng lên sẽ khiến mái tóc buộc thêm phần chắc chắn. Với cách này, mái tóc buộc sẽ có cảm giác phồng hơn ở trên chứ không rủ xuống và bị xẹp.

Hướng dẫn chi tiết cách cột tóc đuôi ngựa thần thánh nhưu Irene

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ