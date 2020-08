Ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên tại TP Tam Kỳ là học sinh 11 tuổi, sống gần chợ

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, lãnh đạo TP Tam Kỳ ( Quảng Nam ) cho biết: Trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Đó là em bé 11 tuổi, trú tại phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ.

Theo điều tra dịch tễ bước đầu xác định, ca nghi nhiễm này hiện đang sống cùng mẹ ở một nhà trọ ở đường Phan Đình Phùng, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ. Khu vực này gần cạnh chợ Tam Kỳ.

Từ ngày 14/7 đến ngày 24/7, em nhỏ này được nghỉ hè và được cho ra TP Đà Nẵng chơi với ông nội. Sau khi nghe tin dịch bệnh, gia đình đã chủ động đi khai báo y tế và được yêu cầu tự cách ly tại nhà.

Trước đó, UBND TP Tam Kỳ có chủ trương xét nghiệm tổng thể đối với tất cả các trường hợp đi từ Đà Nẵng về. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, em học sinh này dương tính với COVID-19. Mẹ ca nghi nhiễm này buôn bán quần áo bằng xe đẩy nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngay khi có kết quả xét nghiệm lần 1, cơ quan y tế đã nhanh chóng phong tỏa khu vực chợ Tam Kỳ, tổ chức phun khử khuẩn nhà ca nghi nhiễm này. Đồng thời truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và xa.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực chợ Tam Kỳ

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trước đó vào ngày 7/8, một lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam xác nhận có một người đàn ông đang làm việc tại Trạm thu phí Tam Kỳ (xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, Quảng Nam) dương tính với COVID-19.

Người đàn ông này là lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ (đang sống ở TP Đà Nẵng). Hàng ngày, ông này đi xe ô tô cá nhân đến làm việc ở trạm thu phí. Đến ngày 3/8, người này có biểu hiện sốt, mệt mỏi nên đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng).

Sau khi nhạn kết quả dương tính của người này từ Đà Nẵng , ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã đưa bệnh nhân đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa TW Quảng Nam, thực hiện các biện pháp y tế tại nơi làm việc của người này.

Trước đó nữa, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, sáng 3/8, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam cho biết: UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định phong tỏa cách ly tạm thời khối phố Thịnh Mỹ (phường Cẩm Anh, TP Hội An) trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 3/8).

Khối phố Thịnh Mỹ (trước đây là khối phố Tân Mỹ) là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao Covid-19. Nơi đây hiện có khoảng 145 hộ, với 764 nhân khẩu đang sinh sống.



Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Thanh Mai/SKCĐ