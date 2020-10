Gần 70 học sinh tại 4 trường tiểu học có dấu hiệu bị ngộ độc nôn ói sau khi ăn bánh trung thu

Ngày 1/10, 4 trường tiểu học trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bao gồm: Trường tiểu học Long Khánh A, Long Khánh B, Tiên Thuận B, Tiên Thuận C đều tiến hành tổ chức phát bánh trung thu cho các em học sinh nhân dịp Tết Trung thu 2020.

Tuy nhiên khoảng 30 phút sau khi ăn bánh thì nhiều em học sinh bất ngờ có những triệu chứng giống bị ngộ độc như: đau bụng, nôn mửa. Ngay lập tức, thầy cô và ban giám hiệu trường đã đưa các em đến Trung tâm Y tê huyện Bến Cầu để cấp cứu.

Trung tâm y tế nơi điều trị gần 70 em học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc

Qua thống kê trong ngày hôm qua đã có tổng cộng 68 trường hợp học sinh tại 4 trường tiểu học bị nhập viện do ăn bánh trung thu nhà trường phát. Sau khi được truyền dịch và điện giải đã có 67 em được cho về nhà để theo dõi, 1 trường hợp có dấu hiệu nặng vẫn phải ở lại để điều trị.

Hiện Trung tâm Y tế huyện Bế Cầu phối hợp với Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xét nghiệm mẫu bánh trung thu mà 4 trường sử dụng, đồng thời cũng tiến hành điều tra xem cả 4 trường tiểu học này có đang sử dụng cùng 1 nguồn bánh hay không.

Trước đó vào giữa tháng 9, tại một trường tiểu học ở Thành Phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra một vụ ngộ độc sau khi các em học sinh ăn trưa tại trường. Những học sinh này cũng đều có chung một biểu hiện đó là nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa . Có thể thấy việc quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường tiểu học vẫn còn khá lỏng lẻo nên mới xảy ra những tình trạng nguy hiểm trên.

Theo Phương Hoa/SKCĐ