Học sinh các cấp tại Quảng Nam được nghỉ học hai ngày để tránh bão số 9 Molave

Sáng ngày 26/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam gửi thông báo đến các trường trong huyện, xã, thành phố về việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 9 đổ bộ.

Theo thông tin mới nhất hiện nay, bão số 9 trên biển Đông đang có cường độ mạnh, giật cấp 14 và tiến thẳng vào phía đất liền các tỉnh miền Trung, gây mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất trong những ngày tới.

Các trường tại Quảng Nam đã cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 9

Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh , Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thông báo đến cho các học sinh thuộc các cấp từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học hai ngày từ 27-18/10.

Học sinh được nhà trường phát tặng áo phao

Các đơn vị cũng cần chằng chống trường lớp, nơi làm việc, nhà kho, cắt tỉa cây xanh và chú ý an toàn cho các công trình xây dựng khác để phòng chống gió bão làm hư hại. Các tài liệu, sách vở, thiết bị kỹ thuật quan trọng cần đưa đến nơi an toàn để tránh bị ướt, hỏng hóc,... tắt hết các thiết bị điện, ngắt cầu giao khi không sử dụng để đề phóng cháy, chập, đảm bảo cho trường học được an toàn trong những ngày mưa bão diễn ra.

Theo Phương Hoa/SKCĐ