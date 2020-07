Học sinh tại Anh sẽ không phải thực hiện giãn cách xã hội khi đi xe bus

Tài liệu từ TfWM (Transport for West Midlands) cho thấy, các nhà xe điều hành các tuyến xe đưa đón học sinh ở địa phương này được yêu cầu tăng chuyến để phục vụ công tác vận chuyển học sinh từ nhà tới các cơ sở giáo dục tại địa phương. Tại Anh, vào thời điểm hiện tại, các phương tiện công cộng khác như xe bus, tàu điện ngầm đều đang thực hiện cắt giảm/ hủy/ hạn chế vận chuyển hành khách, theo quy định của Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội trong bối cảnh Anh chưa kiểm soát hoàn toàn được dịch COVID-19.

Học sinh ở tất cả các cấp tiểu học và trung học tại Anh hiện đang được khuyến khích quay trở lại trường học và tiến hành học tập toàn thời gian tại các cơ sở giáo dục bắt đầu từ kỳ học mùa Thu năm nay, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Đồng thời, các trường học đều được hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội đối với học sinh và nhân viên nhà trường giữa các tòa nhà với nhau. Chính phủ Anh mới đây cũng đưa ra phát ngôn chính thức, rằng học sinh sẽ không phải thực hiện giãn cách xã hội với khoảng cách 2m ở bên ngoài và ‘hơn 1m’ khi di chuyển trên các phương tiện vận chuyển của trường học. Theo thống kê, có tới 32,000 học sinh độ tuổi từ 5 tới 18 sử dụng dịch vụ này của các trường học trên khắp địa phận West Midlands tại Anh. Khuyến cáo cũng nhấn mạnh, Trẻ em trên 11 tuổi nên sử dụng khẩu trang, hoặc khăn che mặc khi tới trường, mặc dù điều này không phải là yêu cầu bắt buộc.

Học sinh không phải duy trì khoảng cách 2m khi sử dụng phương tiện vận chuyển của trường

Thực tế cho thấy, phương tiện và lao động phục vụ cho việc vận chuyển học sinh tới trường hiện nay chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu. Vì vậy, việc giãn cách xã hội là điều cần thiết đối với các học sinh đi học sử dụng phương tiện công cộng, theo TfWM. Theo tài liệu của Ủy ban Vận chuyển Giao Thông WestMidlands, có khoảng 28,000 học sinh trong khu vực cần phải thay đổi lộ trình sử dụng phương tiện công cộng phải thay đổi lộ trình hoặc thay đổi phương tiện do những thay đổi về lịch chạy xe và số tuyến phục vụ trên mỗi khu vực.

Khả năng phục vụ

Theo kết quả đo lường của TfWM, để sớm giải quyết các thách thức của ngành vận chuyển trước bối cảnh kỳ học mùa thu sẽ sớm bắt đầu trong vài tháng, các tài xế nhận nhiệm vụ, bao gồm cả các lái xe taxi đều phải được kiểm tra Sức Khỏe và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 thường xuyên vì đây là những đối tượng tiếp xúc với nhiều học sinh và có khả năng lây bệnh rất nhanh một khi đã nhiễm. Những tài xế này cũng được yêu cầu làm việc trực tiếp với các nhà xe, đưa ra những giải pháp như tăng chuyến, tăng tuyến chạy xe để đảm bảo khả năng phục vụ các học sinh, bao gồm các học sinh cần trợ giúp đặc biệt. Nâng cao tần suất và lưu lượng chuyến xe là điều cấp thiết cần thực hiện để việc vận chuyển học sinh diễn ra thuận lợi. Đồng thời, các nhà xe cần đặc biệt chú ý tới các học sinh sống ở những vùng ngoại ô, thiếu phương tiện vận chuyển. Về phía học sinh, các em được khuyến khích đi bộ và sử dụng xe đạp.

Chia sẻ với Express and Star, Ông Pete Bond, giám đốc TfWM cho biết, việc khởi động lại hoạt động vận chuyển học sinh sau kì nghỉ dịch tại Anh rõ ràng là một thách thức lớn với các công ty, nhất là trong thời điểm dịch bệnh có thể trở lại bất kỳ thời điểm nào. Điều này đòi hỏi việc hoạt động của các chuyến xe cần được thực hiện và giám sát chặt chẽ.

Ông Pete Bond chia sẻ về việc tái khởi động việc vận chuyển học sinh trước thềm năm học mới

Hành trình 1 chuyến xe bus tại vùng West Midlands tại Anh

