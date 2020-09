Thực hư chuyện học sinh THCS và THPT sẽ được miễn làm bài kiểm tra một tiết?

Những thông tin này đã được Bộ GD&ĐT quy định trong Thông tu số 26 vừa được ban hành, có hiệu lực từ ngày 11/10. Theo đó các số đầu điểm kiểm tra, đánh giá sẽ giảm, các môn học đều có đánh giá vằng nhận xét.

Cụ thể, điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên sẽ được tính hệ số 1. Điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ tính hệ số 2. Điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ tính hệ số 3.

Những môn học từ 35 tiết trở xuống sẽ chỏ còn 2 đầu điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên. Môn họ có từ 35-70 tiết sẽ có 3 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Môn học có từ trên 70 tiết sẽ có 4 đầu điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên.

Trong mỗi học kỳ, một môn học sẽ chỉ có một điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ và 1 điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ, điểm 1 tiết sẽ bị bỏ.

Điểm trung bình môn học kỳ là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ với các hệ số quy định.

Nếu như theo thông tư 26, thì tổng số đầu điểm kiểm tra đánh giá học sinh sẽ giảm, môn nhiều nhất cũng chỉ có 6 đầu điểm kiểm tra.

Học sinh THCS, THPT sẽ được miễn làm bài kiểm tra 1 tiết

Các hoạt động đánh giá sẽ được cụ thể hóa hơn, trong đó bài kiểm tra đánh giá thường xuyên sẽ được thực hiện theo hình thức hỏi vấn đáp, viết ngắn, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập liên quan đến chủ đề dạy học,...

Loại hình kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ cũng sẽ được đa dạng quá hơn, có thể thực hiện bằng bài thực hành, dự án học tập, bài kiểm tra trên giấy, trên máy tính với thời gian từ 45-90 phút, hoặc tối đa 120 phút đối với các môn chuyên.

Theo TS Sái Công Hồng - Phó cụ trường Vụ Trung học cho biết, việc sử dụng hình thức kiểm tra, đánh giá thông qua thực hành, dự án học tập sẽ giúp mức độ đánh giá được sâu rộng hơn.

Tuy nhiên giáo viên cần hướng dẫn và công bố công khai các tiêu chí đánh giá cho học sinh được biết để đảm bảo tính khách quan công bằng và tương đương về trình độ.

Như vậy, lần đầu tiên hình thức kiểm tra viết được thực hiện trên máy tính đối với các học sinh khối THCS, THPT.

"Tuy nhiên hoạt động này chỉ nên thực hiện ở những trường bảo đảm đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Do đó, việc áp dụng thông tư cần linh hoạt, không cứng nhắc khi sử dụng phương thức tổ chức bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ trên máy tính", TS Sái Công Hồng lưu ý.

Một điểm khác biệt khác đó là đề kiểm tra cho các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ sẽ được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả theo chuẩn kiến thức kỹ năng đáp ứng được mức độ cần đạt của môn học. Ngoài ra, tất cả các môn học cũng đều có đánh giá bằng nhận xét.

Bộ cũng tăng cường khen thưởng toàn diện hoặc theo lĩnh vực nhằm khích lệ động viên đối với học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.

Bên cạnh đó, điều kiện để được công nhận là học sinh giỏi cũng được mở rộng khi đưa Ngoại Ngữ vào vị trí quan trọng ngang ngửa với môn Toán và Văn nhằm đầy mạnh việc phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh.

Bộ GD&ĐT sẽ đổi cách kiểm tra, đánh giá học sinh THCS và THPT

Theo Phương Hoa/SKCĐ