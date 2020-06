Trèo lên lan can trong giờ dọn vệ sinh, học sinh tiểu học ngã từ tầng 2 xuống đất

Mới đây, theo thông tin từ báo Pháp Luật, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mới xảy ra sự việc học sinh tiểu học ngã từ tầng 2 xuống đất, chấn thương sọ não.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 6h55 ngày 12/6. Thời điểm trên, các thầy cô và học sinh của điểm trường Đạ Mbô, Trường Tiểu học Đạ Rsal (xã Đạ Rsar, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đang dọn dẹp vệ sinh thì em L.V.L. bất ngờ rơi từ tầng 2 xuống đất.

Ngay lập tức, học sinh này được sơ cứu và chuyển đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đam Rông. Sau đó, L. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Nơi học sinh tiểu học ngã từ tầng 2 đang nằm điều trị. Ảnh: Internet

Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng , ngày 19/6, L. vẫn đang được các bác sĩ tích cực chữa trị. Học sinh tiểu học này đang được chăm sóc tại khoa Nhi của bệnh viện trong tình trạng Sức Khỏe dần hồi phục.

Sự việc học sinh tiểu học ngã từ tầng 2 xuống đất đã được báo cáo lên phòng GD&ĐT huyện Đam Rông. Bà Phạm Thị Nguyên - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đạ Rsal cho biết, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Đạ Rsal đã tiến hành điều tra, xác minh từ các em học sinh và xác định nguyên nhân sự việc là do em L. tự trèo lên lan can rồi rơi xuống đất.

Trước đó, hồi cuối năm 2018, trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng xảy ra trường học một học sinh tiểu học trong lúc chơi đùa đã rơi từ tầng 2 của trường xuống đất. Học sinh này sau đó đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Rơi từ tầng 2, nam sinh lớp 1 nguy kịch

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ