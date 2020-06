Học Song Hye Kyo chọn mẫu giày nên diện để không lộ đùi to, chân ngắn

Các nàng đùi to chân ngắn sẽ không lo lộ nhược điểm nữa nếu lựa chọn mẫu giày hợp lý dựa trên kinh nghiệm của mỹ nhân "tường thành" làng giải trí Hàn Quốc Song Hye Kyo.

Con người không ai là hoàn hảo cả, ngay đến cả mỹ nhân "tường thành" xứ sở kim chi như Song Hye Kyo cũng có vài nhược điểm. Với Hye Kyo, điểm yếu của cô là có một đôi chân hơi thô, nếu không lưu ý khi chọn giày dép thì rất dễ khiến chân xấu hơn hẳn. Rút kinh nghiệm từ phong cách của mỹ nhân Hàn Quốc này, chị em nên lựa chọn những đôi giày vừa thời trang vừa phù hợp với dáng người để tạo hiệu ứng kéo dài chân cực nuột nhé.

Đừng diện: Sandal quai bản to/ Giày dây rợ lằng nhằng hay giày độn tối màu

Với những nàng có đôi chân hơi ngắn so với cơ thể, cách tốt nhất để "kéo dài" chân là lựa chọn giày cao gót. Tuy nhiên không phải lúc nào chị em cũng chọn đúng giày để diện, đôi khi lại đi những đôi khiến khuyết điểm càng rõ ràng hơn.

Những đôi giày độn đế hay sandal bản to hoặc nhiều dây buộc đều khiến đôi chân ngắn và thô chở nên nặng nề, cơ bắp hơn. Chưa kể gam màu tối cũng khiến người đối diện chú ý vào phần chân hơn, dễ phô ra những nhược điểm. Thậm chí ngay cả những đôi cao gót lênh khênh nếu không diệu đúng mẫu cũng nhấn mạnh vào nhược điểm chân ngắn, khiến vóc dáng kém phần thanh thoát, sang chảnh.

Nên diện: Sandal quai mảnh, giày cao gót màu be

Cùng là giày cao gót độn đế nhưng nhờ diện gam màu be, đôi chân của Song Hye Kyo lại trông thanh thoát hơn hẳn. Gam màu be hoặc hồng nhạt do rất gần với màu da nên được nhiều BTV thời trang khuyên dùng, bởi nó sẽ tạo hiệu ứng liền mạch, thẳng tắp cho đôi chân. Dù Song Hye Kyo có diện những đôi cao gót lênh khênh thì đôi chân của cô vẫn thon thả, nuột nà hơn hẳn.

Bên cạnh đó, những đôi sandal quai mảnh cũng giúp tạo hiệu ứng kéo dài chân, không còn cảm giác thô kệch, nặng nề. Kiểu sandal này đã "phù phép" cho đôi chân của những nàng có nhược điểm chân to trở nên thanh thoát, thon thả hơn hẳn.

Theo Linh Chi/SKCĐ