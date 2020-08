Học tập Heechul, Lee Min Ho mạnh tay đâm đơn kiện anti-fan cuồng quấy rối tình dục, bình luận ác ý

Tối 12/8 theo OSEN, đại diện pháp lý của Lee Min Ho là công ty luật LIWU tuyên bố đang thu thập bằng chứng những bình luận ác ý về nam diễn viên để đưa ra hành động gay gắt ngăn chặn tình trạng này. Đơn vị cho biết thời gian qua, nam diễn viên "Quân vương bất diệt" bị ảnh hưởng nặng nề bởi những thông tin, bình luận sai lệch, ác ý.

“Chúng tôi đang tổng hợp bình luận ác ý của dân mạng trên DC Inside (một diễn đàn Internet của Hàn Quốc), blog… để trao đổi, yêu cầu xóa bỏ, thậm chí đâm đơn kiện. Chúng tôi cũng thu thập bằng chứng và xây dựng danh sách những người bình luận ác ý dựa trên thông tin nhận được từ người hâm mộ thông qua địa chỉ e-mail từ công ty quản lý MYM. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều thông tin”, đại diện pháp lý của nam diễn viên thông báo.

Lee Min Ho đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ anti-fan quấy rối tới những bình luận ác ý.

Trước đó, nam ca sĩ Heechul cũng đã tuyên bố sẽ đối đầu với những netizen bình luận ác ý nhằm làm trong sạch lại mạng xã hội giúp các nghệ sĩ giảm bớt căng thẳng khi phải đối mặt với những lời sai sự thật, lăng mạ công khai. Có thể thấy các sao hàn đang cùng nhau đoàn kết chống lại một trong những vấn đề nổi cộm nhất trong giới giải trí xứ kim chi.

Nam diễn viên Lee Min Ho mới quay trở lại màn ảnh nhỏ không lâu sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự với sản phẩm "Quân vương bất diệt" kết hợp với nữ diễn viên Kim Go Eun. Tuy nhiên bộ phim lại không nhận được sự ủng hộ và nhận xét tích cực như những sản phẩm cộp mác Lee Min Ho khác. Đây là lúc nam diễn viên phải đối mặt với nhiều chi trích dẫn tới vụ kiện tụng sắp tới.

“Điều quan trọng lúc này là phải giữ gìn Sức Khỏe . Thành thật mà nói, khi ở độ tuổi 20, tôi hơi bất cẩn về vấn đề này. Bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy những hạn chế về mặt thể lực. Tôi nghĩ mình nên chăm sóc bản thân tốt hơn để luôn tràn đầy năng lượng khi làm việc”, Lee Min Ho chia sẻ.

Bộ phim "Quân vương bất diệt" mới đây của nam diễn viên không nhận được phản hồi tích cực.

Về công việc diễn xuất, nam diễn viên tâm sự: “Tôi nghe nói bất kể ngành nghề gì, khi bước vào năm thứ 10 sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng tôi không muốn như vậy. So với khi mới đóng phim, tôi hiện có thái độ và cảm nhận khác về công việc. Khi còn thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi có nhiều người hâm mộ tới thăm. Tôi biết ơn họ và đang làm chăm chỉ để đáp lại tình cảm của fan”.

Lee Min Ho luôn lọt top những nam diễn viên được săn đón nhất làng giải trí xứ Hàn với loạt phim đình đám không chỉ ở châu Á mà còn được biết tới rộng rãi trên thế giới như "Vườn sao băng", "Người thừa kế", "Thợ săn tiền thưởng",...

Theo Thanh Thùy/SKCĐ