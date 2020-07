Học theo 5 tips mặc đẹp của quý cô người Pháp chỉ cao 1m55, nàng nấm lùn vẫn thừa sức xinh yêu

Dù chỉ cao có 1m55, thấp hơn nhiều so với chiều cao chuẩn người châu Âu nhưng quý cô người Pháp này vẫn dư sức mặc đẹp, thần thái ngút ngàn mà không bị chê "nấm lùn".

Với những nàng nấm lùn thì vóc dáng bé xíu luôn là một nỗi khổ tâm khó nói. Giới trẻ ngày nay ngày càng cao ráo, phổng phao hơn hẳn, trong khi mình chỉ cao có khoảng mét rưỡi, vừa nhỏ bé vừa khó chọn đồ. Chị em thường cảm thấy tự ti vì nghĩ rằng mình luôn gặp hạn chế trong khoản váy áo, nếu chọn không khéo còn dìm hàng chiều cao mình tơi tả.

Quý cô người Pháp Camille Yolaine này cũng chung nỗi niềm với các nàng bé hạt tiêu khi sở hữu chiều cao chỉ khoảng 1m55, lọt thỏm giữa biển người châu Âu cao ráo. Dù vậy, Camille vẫn tự tin mình có diện thời trang đúng chuẩn phụ nữ Pháp vừa trang nhã, vừa thanh tao với 5 tips cực hữu dụng này.

Không để tóc quá dài

Camille thường cắt kiểu tóc dài ngang vai hoặc ngắn hơn một chút, đặc biệt không bào giờ nuôi tóc quá dài. Theo Camille, tóc dài sẽ khiếp những cô nàng có vóc dáng nhỏ càng thêm thấp bé, trong khi tóc ngắn lửng sẽ khoe được phần cổ mảnh mai, thanh thoát.

Camille cũng không lo vẻ ngoài bị đơn điệu, nhàm chán bởi ở độ dài ngang vai cô nàng đã có thể biến tấu nhiều kiểu tóc. Để thay đổi, Camille sẽ búi cao hoặc rủ vài lọn tóc hai bên để giúp gương mặt thon gọn hơn, khoe được phần cổ thanh thoát. Còn nếu để thả tóc thì cô nàng sẽ uốn nhẹ tóc một chút để tạo độ phồng giúp mái tóc đầy sức sống hơn.

Không bao giờ cài hết khuy áo

Ngạc nhiên chưa, cách để cô nàng m55 này ăn gian chiều cao lại chích là "không bao giờ cài hết khuy áo". Cô thường để hở ít nhất 1 chiếc khuy ở cổ, như vậy vừa khoe được xương quai xanh quyến rũ, vừa khiến Camille để lộ phần cổ thanh thoát.

Bên cạnh đó, Camille cũng áp dụng rất triệt để công thức để lộ vòng eo thon, cánh tay hay cổ, đều là cách hack dáng cực chuẩn cho những cô nàng thấp bé. Để giữ cho style chuẩn thanh lịch, sang trọng, Camille không diện croptop mà lại mặc áo sơ mi buộc vạt hay kéo áo khoác hờ hững để lộ bờ vai trần gợi cảm.





Không mặc những thiết kế rườm rà

Càng thấp bé thì các nàng càng nên tránh những item với chi tiết rườm rà, diêm dúa. Những chiếc áo xếp bèo cầu kỳ hay những chiếc áo oversize sẽ khiến thân hình lùn đi trông thấy.

Camille thường chọn những chiếc áo blouse điệu đà vừa vặn với cổ chữ V, thiết kế tay áo gọn gàng. Những thiết kế như áo tay bồng, áo dài quá hông... sẽ khiến phần thân trên ngắn lại nên cô nàng tối kỵ không bao giờ diện chúng.

Ưu tiên họa tiết nhỏ

Mùa hè chắc chắn là phải diện đồ họa tiết rồi, tuy nhiên để chọn đúng kiểu họa tiết cũng khiến nhiều chị em đau đầu đấy. Những họa tiết nổi bật, rắc rối hay hoa to bản có thể khiến thân hình người diện trông to bè, kém sang.

Thay vào đó, chị em hãy chọn những kiểu váy với họa tiết nhí nhỏ xinh, nhìn ngọt ngào đáng yêu hơn hẳn. Chưa kể kiểu họa tiết này cũng giúp vóc dáng thon gọn và cân đối hơn, nhờ vậy mà cải thiện chiều cao người diện đáng kể.

Diện váy liền thắt eo, cổ chữ V

Camille rất ưng những chiếc váy liền với dáng chữ A, cổ chữ V để có thể tôn dáng cực chuẩn. Với những nàng bé hạt tiêu, cần hạn chế tối đa những bộ váy oversize lùng bùng, giấu eo thon thả.

Những chiếc váy liền thắt eo nhẹ nhàng, kết hợp với cổ chữ V hoặc dáng chữ A sẽ khiến chị em cao ráo hơn hẳn. Với kiểu váy này thì dù có là dáng midi dài ngang bắp chân thì Camille vẫn trông thanh thoát, thanh lịch vô cùng.



Theo Linh Chi/SKCĐ