Học theo idol Hàn 4 cách búi tóc duyên dáng chống chọi mùa hè oi bức

Mùa hè thường oi bức và nóng nực, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, các nàng muốn đỏm dáng xõa tóc cũng đành bó tay. Thế nhưng chỉ cần học theo những cách búi tóc duyên dáng của loạt idol Hàn cực sành điệu này, các nàng có thể vừa xinh đẹp, thanh lịch vừa gọn gàng mát mẻ, còn tránh được việc tóc nhanh bết dính hay tích mồ hôi nữa.

Búi 'củ hành'

Một trong những cách buộc tóc nổi tiếng được các sao Hàn tận dụng từ năm này qua năm khác phải kể đến búi 'củ hành'. Búi củ hành hay còn gọi là búi củ tỏi vừa đem lại cảm giác mát mẻ, gọn gàng, vừa thanh lịch, dịu dàng.

Tzuyu (TWICE) là một trong những nàng idol Kpop ghi điểm tối đai với kiểu búi 'củ hành' này, chẳng hề cầu ký mà vẫn xinh đẹp xuất sắc. Tzuyu búi bằng cách cuộn tròn tóc lại thành búi sau đó lấy dây chun buộc cố định. Để tạo vẻ thanh thoát, dịu dàng hơn, cô nàng cũng khéo léo nới lỏng các ngọn tóc để búi tóc dày dặn, để lòa xòa ít sợi tóc con rủ trên mặt để hack tuổi cực hiệu quả. Jisoo (BlackPink) cũng rất yêu thích kiểu tóc này bởi nó gọn gàng và làm sáng khuôn mặt hơn.

Còn nếu bạn muốn tóc búi gọn gàng hơn thì có thể học theo Jessica, chỉ cần buộc tóc đuôi ngựa trước, sau đó tết toàn bộ tóc và buộc chun cố định. Sau đó cuộn tóc tết thành búi tròn rồi dùng dây chun và cặp tăm cố định phần tóc búi.

Tóc búi cao với băng đô

Kiểu búi cao với băng đô là biến tấu của búi củ hành nhưng được các nàng điệu đà diện cùng với băng đô. Vẫn tiếp tục theo xu hướng thời trang của thập niên 90, băng đô quay trở lại làm một phụ kiện hot bậc nhất với những nàng sành điệu.

Chị em chỉ cần búi tóc cao và kết hợp thêm băng đô với họa tiết hay màu sắc tùy ý là có ngay một kiểu tóc cá tính rồi. Với kiểu búi này, các nàng có thể tránh được việc tóc bị xổ hoặc gặp phải tình trạng tóc con vướng víu.

Tóc búi buộc gập

Tóc búi buộc gập có ưu điểm là búi thấp hay búi cao đều rất xinh. Chẳng hạn như Yoona (SNSD) là một người rất hay dùng kiểu búi tóc buộc gập này để tạo vẻ thanh thoát, gọn gàng.

Chỉ cần dùng chun buộc tóc đuôi ngựa và để chừa ra một đoạn tóc, sau đó cuộn tròn phần tóc dài còn lại quanh đoạn tóc gập và dùng một chiếc chun khác cố định là xong.

Tóc búi bằng kẹp càng cua

Kep càng cua tuy tiện lợi nhưng lại khiến một số người có cảm giác 'dừ' hơn các kiểu búi khác. Tuy nhiên, nhờ cô nàng thời thượng Jennie (BLACKPINK), kẹp càng cua đã tái sinh thành một xu hướng được giới trẻ toàn châu Á ưa thích trở lại.

Búi tóc bằng kẹp càng cua cũng rất đơn giản không cần buộc đuôi ngựa trước, chỉ cần túm tóc rồi gập lại và dùng kẹp càng cua cố định là được. Nên sử dụng những kiểu kẹp bản nhỏ, sáng màu hay có hoa văn độc đáo để kiểu tóc trông thanh lịch, trẻ trung hơn.

