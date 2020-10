Hội An chìm trong biển nước bỗng hóa ... Venice qua góc nhìn lạc quan của nhà thiết kế nội thất

Thời gian gần đây, thành phố Hội An liên tục phải gánh những cơn mưa lớn do ảnh hưởng của các cơn bão và đợt lũ lớn càn quét. Tình hình thời tiết khắc nghiệt khiến thành phố Hội An chìm trong biển nước, ngập nặng. Khi cả nước đang hướng về những vùng chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa bão, thì Hội An và những người dân nơi đây dù xung quanh đều được bao bọc bởi nước, nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.