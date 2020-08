Bỏ 'mẹ một con' để lấy gái tân, anh chàng bật khóc hối hận chỉ sau 3 tháng hôn nhân tàn khốc

Hiện tại, tôi có lẽ là một người đàn ông 30 tuổi vô cùng thất bại. Cuộc sống ngột ngạt, bế tắc, chìm trong đau khổ và rượu chè chiền miên. Nhiều khi nghĩ về quá khứ, tôi cảm thấy tiếc nuối và hối hận vô cùng về quyết định của mình khi xưa.

Cách đây 3 năm, tôi từng trải qua một mối tình vô cùng cháy bỏng . Người tôi yêu là Thương - bà mẹ đơn thân đã có cậu con trai 2 tuổi. Thương xinh xắn, dịu dàng, dễ gần, lại làm cùng công ty nên chẳng mấy chốc, tôi đã nhanh chóng bị cô ấy thu hút.

Từng bị người yêu lừa dối một lần nên Thương rất sợ hãi chuyện tình cảm. Khi biết tôi có ý, lúc đầu cô ấy cứ lảng tránh mãi. Sau một thời gian dài theo đuổi, cuối cùng Thương cũng tin vào tình cảm của tôi và chấp nhận nó. Không những thế, cậu con trai nhỏ của Thương cũng rất quý tôi.

T ôi quyết định chia tay Thương trong đau đớn dù trong lòng vẫn còn yêu. Ảnh minh họa.

Thế nhưng, chuyện tình cảm của tôi lại bị bố mẹ nhất mực phản đối. Ông bà nhất quyết không để tôi kết hôn với gái một con, ai đời trai tân lại đi đâm đầu vào gái nạ dòng, chưa kể sau này còn phải nuôi con của người khác nữa.

Tình cảm dành cho Thương chân thành nên ban đầu tôi khá cương quyết, cô ấy cũng nhất mực theo ý của tôi. Tuy nhiên, khi bố mẹ nhiều lần dọa từ mặt, liên tục ốm đau suy nghĩ, lại thêm chị em họ hàng, làng xóm hùa vào khiến tôi dần lung lay. Cuối cùng, tôi quyết định chia tay Thương trong đau đớn dù trong lòng vẫn còn yêu.

Hai năm sau, đợi mãi không thấy tôi lấy vợ, cũng chẳng quen ai nên bố mẹ làm mối cho tôi với Hoa - cô gái 25 tuổi chưa chồng, làm kế toán ở công ty gần nhà tôi. Hoa là người con gái sắc sảo, biết cách ăn nói lại thông minh nên bố mẹ tôi rất thích. Quen nhau được vài tháng, chúng tôi nhanh chóng đi tới hôn nhân trong sự hối thúc của 2 bên gia đình





Đến khi cưới về, tôi mới vỡ mộng bởi cuộc sống hôn nhân quá tàn khốc. Khác hẳn lúc trước, Hoa như lột xác thành một người mới. Hoa rất ích kỷ, lại thường xuyên hỗn hào với bố mẹ tôi. Cô ấy không bao giờ làm việc nhà, để hết cho mẹ tôi làm. Khi tôi góp ý thì Hoa gào thét, nói tôi nhu nhược, con trai 30 tuổi đầu mà chỉ biết núp váy mẹ.

Hoa rất ích kỷ, lại thường xuyên hỗn hào với bố mẹ tôi. Ảnh minh họa.

Cứ thế, ba hôm chúng tôi lại cãi nhau ầm ĩ. Bố mẹ tôi chứng kiến cảnh này cũng chán nản, phần nào thất vọng về 'con dâu tự chọn' nên cũng không nói gì. Lấy nhau vài tháng nhưng chúng tôi còn chưa quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, điều khủng khiếp hơn còn ở phía sau: Tôi phát hiện Hoa ngoại tình

Chẳng còn gì để níu kéo, tôi quyết định ly hôn. Ngày ra tòa, mẹ tôi khóc nấc liên tục xin lỗi tôi. Cả cuộc đời này, lúc nào tôi cũng làm theo ý bà, từ việc học tập, công việc đến lấy vợ đều nghe theo bà hết, để rồi bây giờ tôi đã làm được gì cho bản thân?





Ly dị xong, tôi sống như cái xác không hồn, ngày ngày chìm đắm trong men rượu. Nhiều khi nhớ về Thương, tôi vụng trộm đến nhà cô ấy, chỉ ngắm nhìn một lúc cũng đủ khiến trái tim và tâm hồn tôi xao động. Tôi muốn mạnh mẽ thêm một lần nữa để có được Thương, nhưng liệu cô ấy có tin tưởng cho tôi cơ hội để sửa chữa lỗi lầm?

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ