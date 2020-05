Hội mê lẩu Hà Nội xôn xao vì tin 'vua lẩu' Trung Quốc Haidilao sắp hạ cánh tại thủ đô vào 1/6

Ngày 28/5 vừa qua, thông tin về việc 'vua lẩu' Trung Quốc Haidilao sắp hạ cánh tại thủ đô khiến hội mê lẩu Hà Nội không khỏi xôn xao bàn tán. Trước đó, nhà hàng này đã mở vài chi nhánh tại Sài Gòn và đã nhanh chóng 'mê hoặc' tín đồ thích ăn lẩu.





Một số hội nhóm, fanpage Facebook về ăn uống đã đồng loạt đưa tin rằng chi nhánh Haidilao ở Hà Nội sẽ nằm tại Vincom Phạm Ngọc Thạch và dự kiến sẽ chính thức khai trương vào ngày 1/6 tới đây. Thông tin này đã khiến cộng đồng mạng vô cùng hào hứng và bàn tán xôn xao. Chẳng hạn như trên fanpage của Foody, chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi đăng tải, bài viết này đã thu hút hơn 7.000 lượt tương tác, 12.000 bình luận và 1.000 lượt chia sẻ và hiện tại vẫn đang tiếp tục tăng.

Được biết, Haidilao bắt đầu từ một nhà hàng lẩu nhỏ tại Tứ Xuyên, Trung Quốc do Zhang Yong thành lập vào năm 1994. Haidilao không chỉ nổi tiếng bởi nước lẩu Tứ Xuyên thơm ngon, mà còn liên tục gây ấn tượng bởi dịch vụ chăm sóc khách hàng và màn biểu diễn đặc sắc, nhờ vậy mà nhanh chóng vượt qua các đối thủ trong nước và thậm chí còn vươn tầm thế giới. Nhà hàng này đã nhanh chóng trở thành doanh nghiệp tỷ đô, sở hữu hệ thống nhà hàng khổng lồ với khoảng 600 địa điểm trên toàn cầu, gồm cả nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Một trong những điểm đặc biệt của Haidilao là dù đặt chi nhánh tại quốc gia nào, nhà hàng này vẫn sẽ giữ nguyên một số dịch vụ lõi của mình. Chẳng hạn như khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2019, Haidilao vẫn phục vụ đồ ăn và nước uống free cho khách chờ, khách nữ được làm móng miến phí, phát chun buộc tóc,...

Không chỉ vậy, dịch vụ múa mì cũng là một đặc trưng hút khách của chuỗi nhà hàng này. Nhân viên sẽ tới bàn của bạn và biểu diễn múa mì trên nền nhạc, thường là các bản nhạc sôi động như nhạc Kpop, chẳng hạn như ca khúc DDU-DU DDU-DU đình đám của Black Pink. Màn múa mì này sẽ kéo dài khoảng 2 phút, sau đó nhân viên sẽ thả trực tiếp mì vào nồi lẩu để khách thưởng thức.

Your browser does not support HTML5 video.

Được biết trên fanpage Haidilao Vietnam vẫn chưa có thông tin cụ thể về ngày khai trương chi nhánh ở Hà Nội . Tuy nhiên, dù chỉ là tin đồn nhưng việc này vẫn khiến dân tình không khỏi xôn xao, chứng tỏ độ hot đáng nể của chuỗi nhà hàng lẩu này.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ